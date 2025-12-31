To Κιριμπάτι είναι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026

Το Κιριμπάτι είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, και είναι διεθνώς γνωστό ως Νησί των Χριστουγέννων. Είναι ακόμη και η πρώτη περιοχή που μπήκε επίσημα στο 2026.

Σταδιακά, και οι υπόλοιπες περιοχές του νησιωτικού κράτους του Ειρηνικού, Κιριμπάτι, ετοιμάζονται να υποδεχτούν τη νέα χρονιά μέσα στις επόμενες ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Κιριμπάτι, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει γεωγραφικά στην Ωκεανία, κατέχει την ιδιαιτερότητα να είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που γιόρτασε την έλευση του νέου έτους, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Kiribati has become the first country in the world to welcome the New Year 2026. The Pacific island nation leads global celebrations, as the countdown continues toward Africa and Cameroon later tonight.#NewYear2026 #Kiribati #MMINews pic.twitter.com/DG47FBNLga — MMI News (@MimiMefoInfo) December 31, 2025

Λίγο μετά το Κιριμπάτι, την Πρωτοχρονιά υποδέχονται περιοχές όπως τα Νησιά Chatham, η Νέα Ζηλανδία, το Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.