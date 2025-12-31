Κόσμος

To Κιριμπάτι είναι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026

Το Νησί των Χριστουγέννων μπήκε επίσημα στο 2026
Κιριμπάτι
Photo / X

Το Κιριμπάτι είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, και είναι διεθνώς γνωστό ως Νησί των Χριστουγέννων. Είναι ακόμη και η πρώτη περιοχή που μπήκε επίσημα στο 2026.

Σταδιακά, και οι υπόλοιπες περιοχές του νησιωτικού κράτους του Ειρηνικού, Κιριμπάτι, ετοιμάζονται να υποδεχτούν τη νέα χρονιά μέσα στις επόμενες ώρες.

Το Κιριμπάτι, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει γεωγραφικά στην Ωκεανία, κατέχει την ιδιαιτερότητα να είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που γιόρτασε την έλευση του νέου έτους, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Λίγο μετά το Κιριμπάτι, την Πρωτοχρονιά υποδέχονται περιοχές όπως τα Νησιά Chatham, η Νέα Ζηλανδία, το Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

