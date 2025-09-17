Το ξανάκανε η Μελάνια Τραμπ: Με καπέλο «δορυφορικό πιάτο» στο Κάστρο Γουίνδσορ – Ούτε έβλεπε, ούτε την έβλεπαν

Το στιλ της Μελάνια Τραμπ είναι αδιαμφισβήτητα άψογο και μέσω αυτού πολλές φορές στέλνει μηνύματα. Όσο για τα καπέλα της – όταν επιλέξει να φορέσει – αυτά κι αν μονοπωλούν το ενδιαφέρον…

Η Μελάνια Τραμπ βρίσκεται με τον σύζυγό της Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη – την δεύτερη του αμερικανού προέδρου. Λίγο μετά τις 12 τοπική ώρα έφθασαν στο Κάστρο Γουίνδσορ – με καθυστέρηση. Εκεί τους υποδέχθηκαν αρχικά, στα σκαλιά του ελικοπτέρου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και στη συνέχεια, στην είσοδο του Κάστρου, ο βασιλιάς Κάρολος με την βασίλισσα Καμίλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση, ωστόσο, ήταν το τεράστιο καπέλο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ που έκρυβε τα μάτια της. Με απλά λόγια ούτε έβλεπε, ούτε την έβλεπαν.

Στα πρώτα πλάνα που μετέδωσε το BBC, η Κέιτ Μίντλετον συνομιλούσε μαζί της απλά κοιτώντας το… καπέλο, ενώ η βασίλισσα Καμίλα, που είναι πιο κοντή, την κοιτούσε στα μάτια κάτω από το καπέλο – δορυφορικό πιάτο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελάνια επιλέγει ένα τεράστιο καπέλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχη στιλιστική επιλογή είχαμε δει πριν μερικούς μήνες στην ορκωμοσία Τραμπ όπου η Μελάνια φόρεσε ένα καπέλο που δίχασε.

Και τότε, το μεγάλο ναυτικό καπέλο με φαρδύ γείσο, με επίπεδη κορυφή και λευκό τελείωμα, σχεδιασμένο από τον Eric Javits, έκρυβε το πρόσωπό της.

Έτσι και τώρα, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε με ένα καπέλο που την έκρυβε απόλυτα, απλά αυτή τη φορά ήταν μωβ κι όχι μπλε.

Όπως ήταν φυσικό, το λουκ της δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες στα social media…

Melania and the hat again. OMG! pic.twitter.com/OPsRiCJj2m — Ron Smith (@Ronxyz00) September 17, 2025

«Η Μελάνια και το καπέλο ξανά», έγραψε ένας χρήστης.

Melania and the hat again. OMG! pic.twitter.com/OPsRiCJj2m — Ron Smith (@Ronxyz00) September 17, 2025

«Η Μελάνια έκρυψε τα μάτια της πάλι κάτω από το καπέλο, όπως στην ορκωμοσία. Τώρα ξέρω ότι τι κάνει σκόπιμα» έγραψε ένας άλλος.