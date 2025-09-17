Συμβαίνει τώρα:
Το ξανάκανε η Μελάνια Τραμπ: Με καπέλο «δορυφορικό πιάτο» στο Κάστρο Γουίνδσορ – Ούτε έβλεπε, ούτε την έβλεπαν

Αντίστοιχο είχε φορέσει στην ορκωμοσία Τραμπ
Η Μελάνια Τραμπ
Η Μελάνια Τραμπ / Andrew Matthews / Pool via REUTERS

Το στιλ της Μελάνια Τραμπ είναι αδιαμφισβήτητα άψογο και μέσω αυτού πολλές φορές στέλνει μηνύματα. Όσο για τα καπέλα της – όταν επιλέξει να φορέσει – αυτά κι αν μονοπωλούν το ενδιαφέρον… 

Η Μελάνια Τραμπ βρίσκεται με τον σύζυγό της Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη – την δεύτερη του αμερικανού προέδρου. Λίγο μετά τις 12 τοπική ώρα έφθασαν στο Κάστρο Γουίνδσορ – με καθυστέρηση. Εκεί τους υποδέχθηκαν αρχικά, στα σκαλιά του ελικοπτέρου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και στη συνέχεια, στην είσοδο του Κάστρου, ο βασιλιάς Κάρολος με την βασίλισσα Καμίλα.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση, ωστόσο, ήταν το τεράστιο καπέλο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ που έκρυβε τα μάτια της. Με απλά λόγια ούτε έβλεπε, ούτε την έβλεπαν.

Aaron Chown
Aaron Chown/Pool via REUTERS

trump Στα πρώτα πλάνα που μετέδωσε το BBC, η Κέιτ Μίντλετον συνομιλούσε μαζί της απλά κοιτώντας το… καπέλο, ενώ η βασίλισσα Καμίλα, που είναι πιο κοντή, την κοιτούσε στα μάτια κάτω από το καπέλο – δορυφορικό πιάτο. 

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελάνια επιλέγει ένα τεράστιο καπέλο.

Αντίστοιχη στιλιστική επιλογή είχαμε δει πριν μερικούς μήνες στην ορκωμοσία Τραμπ όπου η Μελάνια φόρεσε ένα καπέλο που δίχασε. 

Και τότε, το μεγάλο ναυτικό καπέλο με φαρδύ γείσο, με επίπεδη κορυφή και λευκό τελείωμα, σχεδιασμένο από τον Eric Javits, έκρυβε το πρόσωπό της. 

melaniahat

Η Μελάνια Τραμπ στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, πηγή φωτογραφίας: Greg Nash
Η Μελάνια Τραμπ στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, πηγή φωτογραφίας: Greg Nash/Pool via REUTERS

Έτσι και τώρα, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε με ένα καπέλο που την έκρυβε απόλυτα, απλά αυτή τη φορά ήταν μωβ κι όχι μπλε. 

Όπως ήταν φυσικό, το λουκ της δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες στα social media…

«Η Μελάνια και το καπέλο ξανά», έγραψε ένας χρήστης.

«Η Μελάνια έκρυψε τα μάτια της πάλι κάτω από το καπέλο, όπως στην ορκωμοσία. Τώρα ξέρω ότι τι κάνει σκόπιμα» έγραψε ένας άλλος.

