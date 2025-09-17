Τραμπ και Μελάνια αγνόησαν επιδεικτικά το πρωτόκολλο στο Γουίνδσορ: Έφτασαν καθυστερημένοι, δεν υποκλίθηκαν – Τα «πατρικά» αγγίγματα στον Κάρολο

Καθυστερημένοι κατά 21 λεπτά έφτασαν στο Γουίνδσορ ο Ντόναλντ Τραμπ με την Μελάνια αγνοώντας επιδεικτικά το βασιλικό πρωτόκολλο. Το ελικόπτερο Sikorsky Marine One, το οποίο μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια, προσγειώθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, στις 12:16 μμ μετά από μια καθυστέρηση στο πρόγραμμα της κρατικής επίσκεψης. Οι Τραμπ εμφανίστηκαν με μουσική υπόκρουση από τη Μπάντα της Household Cavalry, ντυμένη με ιστορικές στολές του 17ου αιώνα.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, υποδέχτηκαν τους… καθυστερημένους Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια που περπατούσαν έφτασαν χεράκι – χεράκι στο Κάστρο του Γουίνδσορ, εγκαινιάζοντας την ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στη Βρετανία.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ, ήταν τα πρώτα μέλη της βασιλικής οικογένειας που υποδέχτηκαν το Τραμπ και Μελάνια στο Walled Garden του Κάστρου στην αρχή της διήμερης επίσημης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τους συνόδευσαν στο Victoria House, για τη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα, δίνοντας έναν οικογενειακό και προσωπικό τόνο στην υποδοχή.

Ο Τραμπ και η Κέιτ έσφιξαν τα χέρια με τον Τραμπ να λέει στην Κέιτ Μίντλετον: «Είσαι πανέμορφη».

Ακολούθησε μια χαλαρή συζήτηση και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πομπή με άμαξες συνοδευόμενη από τη Βασιλική Φρουρά του Ιππικού (Household Cavalry) και στρατιωτικές μπάντες, καθώς και επιθεώρηση αγήματος στον ιστορικό εξωτερικό χώρο του κάστρου.

Η βασίλισσα Καμίλα, η οποία είχε αναβάλει την παρουσία της στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ λόγω οξείας ιγμορίτιδας, ήταν καλά στην υγεία της και παρευρέθηκε στην υποδοχή.

Η Καμίλα φόρεσε έντονο μπλε φόρεμα με ταιριαστό παλτό και καπέλο, ενώ η Κέιτ επέλεξε φόρεμα Emilia Wickstead με καπέλο Jane Taylor.

Τίμησε τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα φορώντας την καρφίτσα της με τα φτερά, το οποίο περιέχει 18 διαμάντια στρογγυλής κοπής με μικρά σμαράγδια που περιβάλλουν το σύμβολο των φτερών του Πρίγκιπα της Ουαλίας.

Εθεάθη να συνομιλεί με την Πρώτη Κυρία, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συζητούσε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Μελάνια φόρεσε δημιουργία Christian Dior Haute Couture αναδεικνύοντας την υπέροχη σιλουέτα της. Πρόσθεσε μια εντυπωσιακή πινελιά στο μονόχρωμο σύνολο με ένα κομψό βιολετί καπέλο.

Ο Τραμπ και η Μελάνια χέρι-χέρι περπατούσαν προς το Victoria House, όπου τους περίμεναν ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Καθώς πλησίαζε προς τον Βασιλιά, ο Τραμπ κρατούσε το χέρι της Μελάνια ενώ συνομιλούσε με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ, προτού κατευθυνθεί προς τον Κάρολο και την Καμίλα.

Στη συνέχεια, αντάλλαξε χειραψίες με τον Κάρολο και την Καμίλα, με τη Μελάνια να κάνει το ίδιο.

Κανένας από τους δύο δεν υποκλίθηκε ούτε έκανε βαθιά υπόκλιση – όπως συνηθίζεται για μια ευγενική υποδοχή από τους βασιλείς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε στη συνέχεια να συνομιλεί με τον Γουίλιαμ και τον Κάρολο, ενώ επανειλημμένα άγγιζε το χέρι και τον ώμο του βασιλιά και του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Στη συνέχεια, όλοι συμμετείχαν σε πομπή με άμαξες μέσα στο κτήμα του Γουίνδσορ, συνοδευόμενοι από 120 άλογα και 1.300 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, περιλαμβανομένων της Βασιλικής Φρουράς, των Πεζοναυτών και της RAF, και 41 κανονιοβολισμοί από όπλα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τελετές που έχουν γίνει για επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βρετανία.

Η διαδρομή της πομπής δεν ήταν προσβάσιμη στο κοινό, ενώ ο αμερικανικός και βρετανικός εθνική ύμνος ακούστηκε κατά μήκος της διαδρομής.

Η μεγαλοπρέπεια της τελετής υποδοχής του Τραμπ είναι άνευ προηγουμένου και αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή για επίσημη επίσκεψη ξένου ηγέτη στη μνήμη των Βρετανών

Η επίσκεψη αναμένεται να περιλαμβάνει και μεγάλες διαδηλώσεις κατά του Αμερικανού Προέδρου, καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις του θα είναι περιορισμένες λόγω των μέτρων ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση του βρετανού μονάρχη με τον Τραμπ, ομάδα ακτιβιστών πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή και αιχμηρή διαμαρτυρία, θέλοντας να δείξει την αποδοκιμασία της προς το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.

Συγκεκριμένα διαδηλωτές ανήρτησαν ένα μεγάλο πανό με φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο του Ουίνσδορ, ενώ αργότερα πρόβαλαν σειρά φωτογραφιών των δύο ανδρών στον πύργο, μαζί με φωτογραφίες θυμάτων του παιδόφιλου χρηματιστή και ένα γράμμα που φέρεται να του είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος. Στον πύργο υπήρχαν και φωτογραφίες του Πρίγκιπα Άντριου μαζί με τον Επσταϊν.

Μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ και η σύζυγός του θα επισκεφθούν ιδιωτικά τον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ για να καταθέσουν ένα στεφάνι, πριν παρακολουθήσουν μια ειδική στρατιωτική τελετή στο Ανατολικό Χλοοτάπητα του κάστρου, καθώς και μια πτήση πάνω από το Κάστρο από την ομάδα Red Arrows της Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και αμερικανικά F-35 στρατιωτικά αεροσκάφη.

Τέλος, ο Βασιλιάς Κάρολος θα παραχωρήσει επίσημο δείπνο για τον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ, εκφωνώντας την ομιλία του στην αρχή της εκδήλωσης.