Τις τελευταίες ημέρες ένα αρκτικό κύμα χιονιά έχει σκεπάσει τη βόρεια Ευρώπη, με την Βρετανία να βρίσκεται στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας. Το Λονδίνο έχει ντυθεί στα «λευκά», αλλά εκτός από τις πανέμορφες εικόνες έχει δημιουργηθεί χάος στις συγκοινωνίες και τέσσερα παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση τους σε παγωμένη λίμνη.

Τα χιόνια που έχουν πέσει στο Λονδίνο έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στα αεροδρόμια και δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα βελτιωθούν. Τα δρομολόγια των τρένων παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή ακυρώνονται λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε… παγοδρόμια και αρκετές καραμπόλες σημειώνονται στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Βίντεο και φωτογραφίες, που δείχνουν αυτή την χαοτική κατάσταση στην Βρετανία, έχουν κατακλύσει τα social media.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Snowy flight home at an ungodly hour. Pretty though ❄️ Warsaw > Belfast ✈️ pic.twitter.com/1PxOllI2NV December 12, 2022

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι οι Βρετανοί πρέπει να προετοιμαστούν για θερμοκρασίες έως και -10 βαθμούς Κελσίου. Ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), ο οποίος έχει εκδώσει συναγερμό για ψυχρό καιρό μέχρι την Παρασκευή, συμβουλεύει τους κατοίκους να παραμείνουν σε ζεστά μέρη και να προσέχουν κυρίως τις ευάλωτες ομάδες.

Κάποιοι ωστόσο φαίνεται να εστιάζουν στην άλλη πλευρά που προσφέρει το κατάλευκο τοπίο και να το απολαμβάνουν σε συνδυασμό με το κλίμα των Χριστουγέννων…

Live from London’s Piccadilly Circus 💙❄️ bit of #uksnow magic for your nighttime timelines pic.twitter.com/HxhSboYCD7 — Sophia Alexandra Hall (@sophiassocials) December 11, 2022

Ένας κύριος κάνει τζόγκινγκ ημίγυμνος

Βέβαια ένας κύριος αποφάσισε ακόμα και σε αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες να βγει ημίγυμνος για τρέξιμο, αφήνοντας άφωνους όσους τον είδαν στον δρόμο!

Δείτε βίντεο:

everyone in london so unserious 🤣😭 no way this man is going for a topless jog at 10pm in this heavy ass snow #uksnow #snow pic.twitter.com/BLI4qfhtcA — 🫒. (@nevrsaynevah) December 11, 2022

Άλλοι πάλι είπαν να απολαύσουν το χιόνι με τα αγαπημένα τους σκυλάκια που φαίνεται να βρίσκουν ιδιαίτερα διασκεδαστική την χιονόπτωση.

Δείτε βίντεο:

Obligatory “it’s snowing !!!!!!!!!” video of Teddy the toy poodle chasing snowflakes. ❄️ ⛄️ Are you even British if you don’t announce it on Twitter?! 💁🏻‍♀️😂 #uksnow pic.twitter.com/ACSLuabRZP — Sophie Korel 🌸 (@sophiemk6) December 11, 2022

SNOW!!!! Well nearly snow ❄️ they’re happy to see the White stuff and bea of @beaglefreedom in her pjs is just too cute 🥰 #uksnow #DogsofTwittter #MondayMorning pic.twitter.com/ASBXyuCLED — Tina and our animal famo (@Txx_Rufus) December 12, 2022

Μάλιστα, το γεγονός ότι το πυκνό χιόνι κάλυψε τα περισσότερα πάρκα και περιορίστηκε η κυκλοφoρία πολιτών, έδωσε την ευκαιρία και σε… σπάνιους επισκέπτες να εμφανιστούν. Όπως για παράδειγμα, κάποιες… αλεπούδες!

Δείτε βίντεο:

Foxes playing in the North London snow! #uksnow pic.twitter.com/FgHGhap1ms — Owen Bellamy (@owenbellamy) December 11, 2022