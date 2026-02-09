Το Μπάκιγχαμ είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με την βρετανική αστυνομία σε έρευνες για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Έτοιμα να βοηθήσουν την βρετανική αστυνομία θα είναι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, εφόσον ζητηθεί για να ερευνηθούν οι σχέσεις τους δεσμούς του πρώην πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν, ανακοίνωσε σήμερα (09.02.2026) ένας εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας.

Ο βασιλιάς Κάρολος, «ανησυχεί βαθύτατα» για τους ισχυρισμούς που εξακολουθούν να εμφανίζονται σχετικά με τη συμπεριφορά του μικρότερου αδελφού του και πρώην πρίγκιπα, Άντριου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

«Επαφίεται στον Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ να απαντήσει σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς, όμως εάν μας προσεγγίσει η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση (σ.σ. το αστυνομικό τμήμα που καλύπτει την περιοχή του Γουίνδσορ), είμαστε έτοιμοι να την στηρίξουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα σήμερα η αστυνομία ανέφερε ότι εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το 2010, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος για θέματα εμπορίου, ο Άντριου έδωσε στον Επστάιν απόρρητες εκθέσεις, ενώ ο Αμερικάνος έστειλε μια γυναίκα στην κατοικία του τότε πρίγκιπα.

Ο αδελφός του βασιλιά χρησιμοποιεί το επώνυμο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ αφού ο Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, στα τέλη του περασμένου έτους, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις ου με τον Επστάιν.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε πέρυσι από τον 65χρονο αδελφό του τους βασιλικούς τίτλους του μετά από προηγούμενες αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Ο πρώην πρίγκιπας, γνωστός πλέον απλώς ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, αρνήθηκε κάθε αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Η βασιλική οικογένεια συνέχισε τη Δευτέρα τις προσπάθειές της να απομονωθεί από το σκάνδαλο, καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Αικατερίνη εξέδωσαν την πρώτη τους δήλωση σχετικά με τα έγγραφα που δημοσίευσαν οι ΗΠΑ. Τα αρχεία αποκαλύπτουν το δίκτυο πλούσιων, ισχυρών ανθρώπων που ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε για να εκμεταλλεύεται νεαρές γυναίκες και κορίτσια και δείχνουν ότι η στενή σχέση του Mountbatten-Windsor με τον Έπσταϊν συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του χρηματοδότη για προσέλκυση ανηλίκων για πορνεία το 2008.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν εκφράσει τη βαθιά τους ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις», δήλωσε εκπρόσωπος καθώς ο Γουίλιαμ ταξίδευε στη Σαουδική Αραβία για επίσημη επίσκεψη. «Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».