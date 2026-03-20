Αυστηρό μήνυμα από Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Παρελθόν η ασφάλεια των εχθρών του Ιράν»

Αυστηρό μήνυμα στους εχθρούς του Ιράν, έστειλε για ακόμη μία φορά ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, λέγοντας πως η ασφάλεια τους αποτελεί πια παρελθόν.

Σε επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά τη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ από ισραηλινή επίθεση, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδειξε πως είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τις επιθέσεις, τη στιγμή που Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν με κλιμάκωση των συγκρούσεων.

Φέρεται πως ζήτησε από τους Ιρανούς αξιωματούχους να καλύψουν το κενό που άφησε πίσω του ο Εσμαΐλ Χατίμπ, ο οποίος δολοφονήθηκε σε ισραηλινό πλήγμα.

Ισραήλ και ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν κέντρα διοίκησης του καθεστώτος στην Τεχεράνη, προσπαθώντας να «αποκεφαλίσουν» τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Οι φήμες γύρω από την κατάσταση υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, συνεχίζουν και «φουντώνουν». Από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα, δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ «να πατούν» σε αυτό λέγοντας πως δολοφονήθηκε στην επιδρομή που σκοτώθηκε και ο πατέρας του και πρώην ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.