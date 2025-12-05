Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολ – Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

Το Netflix ο γίγαντας του streaming, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο, έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή.

Η συμφωνία με την Warner Bros σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του Netflix κι ένα mega-deal στον χώρο της ψυχαγωγίας και του streaming, καθώς δίνει στο Netflix πρόσβαση σε έναν τεράστιο κατάλογο ταινιών καθώς και στην αναγνωρισμένου κύρους υπηρεσία streaming HBO Max. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Netflix ανακοίνωσε την Παρασκευή (05.12.2025) ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery (WBD), βάζοντας τέλος σε μια μακρά διαδικασία προσφορών στην οποία συμμετείχαν επίσης η Paramount Skydance και η Comcast για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

H συναλλαγή αποτιμάται όπως προαναφέρθηκε στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή, με συνολική αξία επιχείρησης περίπου 82,7 δισ. δολάρια (αξία μετοχικού κεφαλαίου 72,0 δισ. δολάρια).

Η συμφωνία αφορά το κινηματογραφικό στούντιο και την υπηρεσία streaming HBO Max της Warner Bros. Discovery. Η Warner Bros. Discovery θα συνεχίσει τη διαδικασία απόσχισης των τηλεοπτικών της δικτύων, όπως το TNT και το CNN, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

«Η αποστολή μας πάντα ήταν να ψυχαγωγούμε τον κόσμο», δήλωσε ο Ted Sarandos, συν-Διευθύνων Σύμβουλος της Netflix. «Συνδυάζοντας τη φανταστική βιβλιοθήκη σειρών και ταινιών της Warner Bros. – από κλασικά διαχρονικά όπως τα Casablanca και Citizen Kane έως αγαπημένα σύγχρονα όπως τα Harry Potter και Friends – με τους καθοριστικούς τίτλους μας όπως Stranger Things, KPop Demon Hunters και Squid Game, θα μπορέσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Μαζί, μπορούμε να δώσουμε στο κοινό περισσότερα από όσα αγαπά και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση του επόμενου αιώνα στην αφήγηση ιστοριών».

«Αυτή η εξαγορά θα βελτιώσει την προσφορά μας και θα επιταχύνει την ανάπτυξη της επιχείρησής μας για δεκαετίες», συνέχισε ο Greg Peters, συν-Διευθύνων Σύμβουλος της Netflix. «Η Warner Bros. έχει συμβάλει στον καθορισμό της ψυχαγωγίας για περισσότερα από εκατό χρόνια και συνεχίζει να το κάνει με εξαιρετικούς δημιουργικούς διευθυντές και ικανότητες παραγωγής. Με την παγκόσμια εμβέλειά μας και το αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, μπορούμε να φέρουμε ένα ευρύτερο κοινό στους κόσμους που δημιουργούν – προσφέροντας στα μέλη μας περισσότερες επιλογές, προσελκύοντας περισσότερους φαν στην κορυφαία υπηρεσία streaming μας, ενισχύοντας ολόκληρη τη βιομηχανία ψυχαγωγίας και δημιουργώντας περισσότερη αξία για τους μετόχους».

«Η σημερινή ανακοίνωση συνδυάζει δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες αφήγησης ιστοριών στον κόσμο, για να φέρει σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους την ψυχαγωγία που αγαπούν περισσότερο», δήλωσε από την πλευρά του ο David Zaslav, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Warner Bros. Discovery.

«Για περισσότερα από εκατό χρόνια, η Warner Bros. έχει ενθουσιάσει το κοινό, έχει τραβήξει την παγκόσμια προσοχή και έχει διαμορφώσει τον πολιτισμό μας. Με τη συνεργασία με τη Netflix, θα εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι παντού θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις πιο διαχρονικές ιστορίες για τις επόμενες γενιές».