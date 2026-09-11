Το παρασκήνιο της απουσίας Ρούμπιο από το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας – Το ταξίδι αστραπή και ο Τραμπ

Η απουσία του Μάρκο Ρούμπιο από το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας δεν πέρασε απαρατήρητη. Την ώρα που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επιχειρούσε να εμφανιστεί ενωμένο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου και στο συνέδριο κυριαρχούσε η συζήτηση για την «επόμενη ημέρα», ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πραγματοποιώντας περιοδεία-αστραπή στη Λατινική Αμερική. Στο Ντάλας, άλλωστε, δύο ονόματα κυριάρχησαν στη συζήτηση για το ποιος θα μπορούσε να αποτελέσει τον διάδοχο του Ντόναλντ Τραμπ: ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ολοκλήρωσε την Πέμπτη (10.09.2026) την περιοδεία του στο Περού, έχοντας προηγουμένως επισκεφθεί την Κολομβία και τον Ισημερινό, με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας με κυβερνήσεις της δεξιάς για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Επισήμως, η απουσία του είχε απολύτως συγκεκριμένο λόγο: την περιοδεία του ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Ωστόσο, η συγκυρία προκαλεί συζητήσεις. Ο Τζέι Ντι Βανς βρισκόταν στο επίκεντρο του συνεδρίου, έχοντας την ευκαιρία να προβάλει το προεδρικό του προφίλ, ενώ ο Ρούμπιο απουσίαζε. Και όλα αυτά, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζει να διεκδικήσει την προεδρία το 2028, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον.

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Οι διαφορετικές εκτιμήσεις για τον πόλεμο με το Ιράν

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των αναφορών για το εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ και τη στρατηγική απέναντι στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος Βανς, ο Ρούμπιο και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι φέρεται να έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο παρατεταμένη από όσο εκτιμά δημόσια ο πρόεδρος.

Το σενάριο που φέρεται να έχει συζητηθεί φτάνει μέχρι και το 2029, δηλαδή μέχρι το τέλος της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια ρητορική του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι ο πόλεμος μπορεί να ολοκληρωθεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

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Έτσι, η απουσία του Ρούμπιο από το κομματικό συνέδριο αποκτά ένα επιπλέον πολιτικό ενδιαφέρον: ο υπουργός Εξωτερικών απουσιάζει από μια κορυφαία κομματική συγκέντρωση στην οποία συζητείται έντονα η διαδοχή του Τραμπ, ενώ την ίδια στιγμή το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη στρατηγική της κυβέρνησης στον πόλεμο με το Ιράν.

Αυτό, βέβαια, δεν αποτελεί απόδειξη ρήξης μεταξύ Ρούμπιο και Τραμπ. Ούτε υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η απουσία του από το συνέδριο συνδέεται με διαφωνία για τον πόλεμο. Το ταξίδι του στη Λατινική Αμερική είχε διπλωματικό σκοπό.

Όμως, πολιτικά, η συγκυρία έχει ένα ενδιαφέρον.

Ρούμπιο ή Βανς για την επόμενη ημέρα

Στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, ο Βανς εμφανίζεται σήμερα ως το απόλυτο φαβορί για τη διαδοχή του Τραμπ, ενώ ο Ρούμπιο παραμένει ένα από τα ισχυρότερα ονόματα.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στους Financial Times τον Αύγουστο έδινε στον Βανς ποσοστό 42% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων που θα στήριζαν πιθανή υποψηφιότητά του, έναντι 18% για τον Ρούμπιο. Άλλες μετρήσεις, ωστόσο, εμφανίζουν τους δύο υποψηφίους πολύ πιο κοντά.

Ο Ρούμπιο έχει ήδη δοκιμάσει την τύχη του στην προεδρική κούρσα, όταν διεκδίκησε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2016. Σήμερα, όμως, βρίσκεται σε διαφορετική θέση: είναι υπουργός Εξωτερικών, διαθέτει σημαντική επιρροή στην κυβέρνηση Τραμπ και θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την πολιτική κληρονομιά του προέδρου.

Και κάπως έτσι, ένα ταξίδι-αστραπή στη Λατινική Αμερική, η απουσία από το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών και οι επιφυλάξεις για τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν δημιουργούν ένα ενδιαφέρον πολιτικό παζλ στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο / REUTERS/Nathan Howard

Ρούμπιο: Δεν σχεδιάζω να διεκδικήσω την προεδρία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί ως πιθανός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και τη διαδοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία.

«Δεν γνωρίζω τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια σχέδια», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στον κολομβιανό τηλεοπτικό σταθμό RCN, σύμφωνα με μετάφραση του NBC News. «Δεν είμαι υποψήφιος για τίποτα αυτή τη στιγμή. Είμαι 100% επικεντρωμένος στη δουλειά μου και πρέπει να είμαι, γιατί έχω δύο θέσεις».

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με όσα ανέφερε στο NBC News άτομο που γνωρίζει την υπόθεση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ρούμπιο «αγαπά να είναι υπουργός Εξωτερικών και απολαμβάνει πραγματικά τη δουλειά του», ενώ δεν έχει πρόθεση να είναι υποψήφιος το 2028.

«Αν τον ρωτούσατε αν ενδιαφέρεται για το 2032 ή το 2036, πιθανότατα θα έλεγε ναι», ανέφερε η ίδια πηγή.