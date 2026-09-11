Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τρόμος σε πτήση της Easy Jet από Μιλάνο: Φωτιά από power bank ανάγκασε επιβάτες να βγουν με τσουλήθρες

Ο κυβερνήτης του Airbus A320 εξέπεμψε σήμα «mayday» λόγω καπνού στην καμπίνα, που πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη power bank μέσα στη χειραποσκευή επιβάτη
EASYJET ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
REUTERS/Stephane Mahe
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πανικός προκλήθηκε σε πτήση από το Μιλάνο όταν ξέσπασε φωτιά σε αεροπλάνο της Easy Jet από power bank με αποτέλεσμα 146 επιβάτες να απομακρυνθούν με φουσκωτές τσουλήθρες.

Λόγω αρχικής εστίας φωτιάς σε αεροπλάνο της EasyJet με προορισμό την Πράγα, το αεροδρόμιο του Μαλπένσα (MPX) στο Μιλάνο έκλεισε το απόγευμα της Πέμπτης (10.09.2026).

Η πτήση U23905 βρισκόταν σε φάση τροχοδρόμησης πριν από την απογείωση από το κύριο διεθνές αεροδρόμιο του Μιλάνου, όταν ο κυβερνήτης του Airbus A320 της βρετανικής εταιρείας εξέπεμψε σήμα «mayday» στις 17:31 λόγω καπνού στην καμπίνα, που πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη power bank μέσα στη χειραποσκευή επιβάτη.

Τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και οι φουσκωτές τσουλήθρες για την εκκένωση, με αποτέλεσμα να καταγραφούν δύο ελαφρά τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Η πλήρης λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε γύρω στις 7:30 μ.μ., μετά από περίπου μία ώρα που είχε κλείσει.

Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να επιβεβαιωθεί η αιτία του ατυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
157
154
129
121
110
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο πρίγκιπας Χάρι δεν το βάζει κάτω – Με δημόσιες εμφανίσεις σε Βρετανία και ΗΠΑ απαντά στον Κάρολο μετά το «ιδιώτες πολίτες»
Χάρι και Μέγκαν δεν αποδέχονται τη θέση του βασιλιά ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από την εποχή του «Megxit» και θέλουν να θεωρούνται «δημόσια πρόσωπα» στη Βρετανία
Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ
Τι σημαίνει για τη διαδοχή του Κιμ Γιονγκ Ουν η αποκάλυψη για «μυστικό» αδελφό ή αδελφή της Κιμ Τζου Ε
Η Κιμ Τζου Ε θεωρείται η επικρατέστερη διάδοχος του Βορειοκορεάτη ηγέτη, όμως η αποκάλυψη για ένα ακόμη παιδί της οικογένειας επαναφέρει τα ερωτήματα για το μέλλον της δυναστείας της Πιονγκγιάνγκ
Η Κιμ Τζου Ε με τον πατέρα της Κιμ Γιονγκ Ουν
Newsit logo
Newsit logo