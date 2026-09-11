Τρόμος σε πτήση της Easy Jet από Μιλάνο: Φωτιά από power bank ανάγκασε επιβάτες να βγουν με τσουλήθρες

Πανικός προκλήθηκε σε πτήση από το Μιλάνο όταν ξέσπασε φωτιά σε αεροπλάνο της Easy Jet από power bank με αποτέλεσμα 146 επιβάτες να απομακρυνθούν με φουσκωτές τσουλήθρες.

Λόγω αρχικής εστίας φωτιάς σε αεροπλάνο της EasyJet με προορισμό την Πράγα, το αεροδρόμιο του Μαλπένσα (MPX) στο Μιλάνο έκλεισε το απόγευμα της Πέμπτης (10.09.2026).

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Malpensa, incendio a bordo di un volo easyJet per una power bank: passeggeri evacuati con gli scivoli https://t.co/Iz5DcYqQBf — Corriere della Sera (@Corriere) September 10, 2026

Η πτήση U23905 βρισκόταν σε φάση τροχοδρόμησης πριν από την απογείωση από το κύριο διεθνές αεροδρόμιο του Μιλάνου, όταν ο κυβερνήτης του Airbus A320 της βρετανικής εταιρείας εξέπεμψε σήμα «mayday» στις 17:31 λόγω καπνού στην καμπίνα, που πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη power bank μέσα στη χειραποσκευή επιβάτη.

Malpensa, due ore di stop dell'aeroporto per emergenza scoppiata a bordo di un aereo Easyjet diretto a Praga. Evacuati i 146 passeggeri. Possibile causa un powerbank. Le immagini dell'aereo pic.twitter.com/H3zv2gXF8I — Local Team (@localteamit) September 10, 2026

Τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και οι φουσκωτές τσουλήθρες για την εκκένωση, με αποτέλεσμα να καταγραφούν δύο ελαφρά τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Η πλήρης λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε γύρω στις 7:30 μ.μ., μετά από περίπου μία ώρα που είχε κλείσει.

⚠️ Aeroporto di Milano Malpensa attualmente bloccato.



Un volo EasyJet è fermo sulla pista del terminal 2, passeggeri evacuati. pic.twitter.com/tP5hma6qRv — Friz (@friz1906) September 10, 2026

Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να επιβεβαιωθεί η αιτία του ατυχήματος.