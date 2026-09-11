Βιετνάμ: Μαθητής επιτέθηκε με όπλο σε πέντε συμμαθητές του σε σχολείο

Πέντε μαθητές τραυματίστηκαν όταν ένας συμμαθητής τους, γεννημένος το 2011, τους επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο στην κοινότητα Thạnh An της Χο Τσι Μινχ, στο Βιετνάμ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μαθητής που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία σε συνεργασία με την ασφάλεια του σχολείου.

Την έρευνα έχει αναλάβει η υπηρεσία εγκληματολογικών ερευνών της Αστυνομίας της Χο Τσι Μινχ, η οποία εξετάζει τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο ανήλικος είχε προηγουμένως εξεταστεί και νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, όπου είχε διαγνωστεί με οξεία αντίδραση στο στρες και διαταραχή προσαρμογής, με διαταραχές στη συμπεριφορά και το συναίσθημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα είχε παρουσιάσει σημάδια συναισθηματικής και ψυχολογικής αστάθειας στην καθημερινότητά του και στο σχολείο.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο μαθητής είχε πρόσβαση σε αρνητικό περιεχόμενο μέσω ομάδας σε ξένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών, το περιεχόμενο αυτό επηρέασε τη σκέψη του και τον οδήγησε στην αναζήτηση τρόπων για την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, ενώ απηύθυνε έκκληση να μην διακινούνται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φωτογραφίες ή προσωπικά στοιχεία των μαθητών.

Παράλληλα, κάλεσε τους γονείς να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών τους και να είναι σε εγρήγορση για αλλαγές στην ψυχολογική κατάσταση, στις σχέσεις και στη συμπεριφορά τους.