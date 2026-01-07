Το παρασκήνιο της ρήξης Χάρι – Καρόλου: «Δεν είμαι τράπεζα» και η μέρα που η βασίλισσα Ελισάβετ έχασε την υπομονή της

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο έντασης τις σχέσεις τους με τη βασίλισσα Ελισάβετ, ώστε η εκλιπούσα μονάρχης φέρεται να πήρε μια σκληρή απόφαση: να παραπέμψει τον εγγονό της και τη σύζυγό του στον – εξίσου εκνευρισμένο τότε – πρίγκιπα Κάρολο, νυν βασιλιά. Τις αποκαλύψεις αυτές περιλαμβάνει το νέο βιβλίο του βασιλικού βιογράφου Ρόμπερτ Τζόμπσον, με τίτλο The Windsor Legacy.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η βασίλισσα Ελισάβετ αρχικά είχε υποδεχθεί θερμά τη Μέγκαν Μαρκλ, σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι, στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας, βλέποντας στη νύφη της σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τη «διπλή πολιτισμική της κληρονομιά, την ομορφιά και τις επικοινωνιακές της δεξιότητες».

Όμως, όταν οι Σάσεξ ανακοίνωσαν το 2020 ότι αποχωρούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακομίζουν στην Καλιφόρνια, η στάση της άλλαξε αισθητά. Αν και δημόσια τους ευχήθηκε τα καλύτερα, ιδιωτικά είχε «κουραστεί από το δράμα», όπως αναφέρει το βιβλίο.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τον Τζόμπσον, έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν η βασίλισσα ζήτησε οι τηλεφωνικές κλήσεις του πρίγκιπα Χάρι να μην περνούν πλέον σε εκείνη, αλλά να προωθούνται απευθείας στον πατέρα του, τον Κάρολο. Ο Κάρολος φέρεται επίσης να είχε εξαντληθεί από τις απαιτήσεις του γιου του, ο οποίος – κατά τον συγγραφέα – «του φώναζε και απαιτούσε χρήματα».

«Δεν είμαι τράπεζα», φέρεται να είπε ο Κάρολος σε φίλους του, όταν ο Χάρι ζήτησε οικονομική στήριξη, σύμφωνα πάντα με το The Windsor Legacy. Πηγή κοντά στον δούκα του Σάσεξ απέρριψε τις αποκαλύψεις, λέγοντας στην Page Six ότι ο Χάρι «δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος λάτρης της μυθοπλασίας».

Το βιβλίο αναφέρει ακόμη ότι η βασίλισσα είχε σοβαρά προβληματιστεί από τη συμπεριφορά του εγγονού της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του ζευγαριού, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «αρκετά τρελή». Όπως γράφει ο Τζόμπσον, κατέστησε σαφές στο στενό της περιβάλλον ότι ιδιωτικά ένιωθε βαθιά απογοητευμένη, θεωρώντας την απόφαση των Σάσεξ «κοντόφθαλμη και χαμένη ευκαιρία».

Οι εντάσεις, ωστόσο, είχαν κάνει την εμφάνισή τους ήδη πριν από τον γάμο του ζευγαριού το 2018. Ο Χάρι, σύμφωνα με το βιβλίο, είχε έντονη αντιπαράθεση με την έμπιστη ενδυματολόγο της βασίλισσας, Άντζελα Κέλι, για την τιάρα που επιθυμούσε να φορέσει η Μέγκαν στον γάμο τους. Όπως και η βασίλισσα, έτσι και ο Κάρολος αρχικά εκτιμούσε τη Μαρκλ και πίστευε ότι ήταν θετική επιρροή για τον γιο του.

«Μέχρι την ανακοίνωση του αρραβώνα, όμως, ο ενθουσιασμός του φαινόταν να έχει ξεθωριάσει», γράφει ο Τζόμπσον. Όταν το προσωπικό τού έδωσε συγχαρητήρια, η αντίδρασή του χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα συγκρατημένη».

Το ζευγάρι φέρεται να προσπαθούσε να διαχειριστεί το άγχος του με θεραπείες από τον γνωστό βελονιστή Ross Barr, ωστόσο ο Χάρι περιγράφεται ως «νευρικός, σε διαρκή εγρήγορση και ευέξαπτος». Παρότι πολλά δημοσιεύματα παρουσίαζαν τη Μέγκαν ως απαιτητική, το βιβλίο υποστηρίζει ότι «ήταν ο Χάρι που προσπαθούσε υπερβολικά να τα κάνει όλα τέλεια, προκαλώντας τελικά τις μεγαλύτερες αναταράξεις».

Ο Τζόμπσον αποκαλύπτει επίσης ότι η βασίλισσα είχε κατά καιρούς προβλήματα και με τον μεγαλύτερο εγγονό της, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Τον Ιούλιο του 2022, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, είχε προγραμματιστεί να παραστεί στα εγκαίνια ενός νέου ξενώνα κοντά στο Γουίνδσορ. Νιώθοντας αδύναμη, ζήτησε από τον Γουίλιαμ να την αντικαταστήσει, όμως εκείνος «αρνήθηκε, επικαλούμενος πατρικά καθήκοντα».

Η βασίλισσα φέρεται να ενοχλήθηκε έντονα, σχολιάζοντας ειρωνικά αν «δεν υπήρχαν νταντάδες και αστυνομικοί». Τελικά, παρευρέθηκε η ίδια στην εκδήλωση, με την κόρη της πριγκίπισσα Άννα στο πλευρό της. Ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή της πριν από τον θάνατό της, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών.