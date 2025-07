Το PKK ζητά την απελευθέρωση του Οτσαλάν και εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές – «Θετική εξέλιξη» ο αφοπλισμός λέει ο Ερντογάν

Την απελευθέρωση του ιστορικού ηγέτη του, του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται σε φυλακή της Τουρκίας, ζητάει το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) προκειμένου να συνεχίσει την ειρηνευτική διαδικασία με την Τουρκία.

«Είναι η πρώτη αξίωσή μας και βασική προϋπόθεση [η απελευθέρωση του Οτσαλάν] για να συνεχιστεί η ειρηνευτική διαδικασία», είπε η επικεφαλής της γυναικείας οργάνωσης του PKK, και συμπρόεδρος της οργάνωσης KCK, Μπεσέ Χοζάτ, αφού ολοκληρώθηκε η συμβολική τελετή αφοπλισμού, στο βόρειο Ιράκ.

«Εάν δεν συμβεί αυτό, είναι ελάχιστα πιθανό (η διαδικασία) να συνεχιστεί με επιτυχία», πρόσθεσε η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Χοζάτ είπε επίσης ότι το PKK θα επιθυμούσε να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. «Το τουρκικό κράτος πρέπει να μας παραχωρήσει το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική πολιτική (…) Είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να δεσμευτούμε στη δημοκρατική πολιτική» της Τουρκίας, διαβεβαίωσε.

Ταυτόχρονα ωστόσο, το PKK ζητά εγγυήσεις ασφαλείας ώστε οι μαχητές του να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Τουρκία. «Χωρίς νομικές και συνταγματικές εγγυήσεις θα καταλήξουμε είτε στη φυλακή, είτε νεκροί», υπογράμμισε η Μπεσέ Χοζάτ.

Σημειώνεται πως σήμερα (11.07.2025) ξεκίνησε η διαδικασία αφοπλισμού του PKK, με την παράδοση των όπλων από μία ομάδα ανταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια του Βορείου Ιράκ.

Τα όπλα της παρέδωσε μία ομάδα 30 μελών του ΡΚΚ, 15 γυναίκες και 15 άντρες, σε μία συμβολική τελετή που πραγματοποιήθηκε κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια στις παρυφές του όρους Καντίλ όπου βρίσκεται η κύρια βάση των ενόπλων της οργάνωσης.

Fighters from the Kurdistan Workers Party burned their weapons near the northern Iraqi city of Sulaimaniya, marking a symbolic but significant step toward ending the decades-long conflict between Turkey and the outlawed group https://t.co/iv2jAPG80d pic.twitter.com/vt8vREXSUV