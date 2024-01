Το δημοσιογραφικό κλισέ, μια εικόνα χίλιες λέξεις ταιριάζει γάντι στο βίντεο το οποίο θα δείτε από την Πρωτοχρονιά στο Παρίσι.

Χιλιάδες άνθρωποι στα Ηλύσια Πεδία την ώρα που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά του 2024 σήκωσαν τα κινητά τους για να καταγράψουν σε βίντεο ή φωτογραφίες τα βεγγαλικά.

Το βίντεο κάνει τον γύρο των social media και όπως γράφουν πολλοί ούτε ένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν έζησε τη στιγμή.

Not a single person living in the moment… pic.twitter.com/KwCQ7zqLPX