Το Σεντ Τροπέ αποχαιρετά τη Μπριζίτ Μπαρντό: Βοήθησε να λάμψει η πόλη μας

Το 1956, η μυρωδιά του σκανδάλου γύρω από την ταινία «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ, τότε συζύγου της Μπριζίτ Μπαρντό, τοποθέτησε την ηθοποιό και το ψαροχώρι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων
Το σπίτι της στο Σέντ Τροπέ
Το σπίτι της στο Σέντ Τροπέ / REUTERS/Manon Cruz

Πολλοί είναι αυτοί που σπεύδουν στο σπίτι της Μπριζίτ Μπαρντό στο Σεν Τροπέ για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη της αγαπημένης ηθοποιού, Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία άφησε την τελευταία πνοή της σήμερα (28.12.25).

«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πόλη όπου η Γαλλίδα ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά γνωστή και πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών.

Σύμβολο του κινηματογράφου, «η Μπριζίτ Μπαρντό θα συνδέεται για πάντα με το Σεν Τροπέ, του οποίου ήταν η πιο λαμπρή πρέσβειρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μικρή μεσογειακή πόλη. «Με την παρουσία και την αύρα της, άφησε το στίγμα της στην ιστορία της πόλης μας και βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο», συνεχίζει η δήλωση.

Το 1956, η μυρωδιά του σκανδάλου γύρω από την ταινία «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ, τότε συζύγου της Μπριζίτ Μπαρντό, τοποθέτησε την ηθοποιό και το ψαροχώρι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έκτοτε, το Σεν Τροπέ παρέμεινε το αγαπημένο καταφύγιο της ηθοποιού, ιδιαίτερα η Λα Μαντράγκ, μια όμορφη έπαυλη κοντά στην παραλία, όπου η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Ίδρυμά της στο AFP.

Η Μπριζίτ Μπαρντό «ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη του Σεν Τροπέ, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε», δήλωσε ο δήμος του Σεν Τροπέ, ο οποίος τον χειμώνα αριθμεί περί τους 3.500 κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι μετατρέπεται σε πόλο έλξης για το διεθνές τζετ σετ.

