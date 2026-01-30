Κόσμος

Το σουρεάλ σποτ του Super Bowl: Η πολική αρκούδα της Coca Cola διαλέγει την Pepsi και χρειάστηκε ψυχοθεραπεία

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Taika Waititi στον ρόλο του ψυχοθεραπευτή
Η διαφήμιση της Pepsi για το Super Bowl 2026
Η διαφήμιση της Pepsi για το Super Bowl 2026, με τίτλο «The Choice», ανατρέπει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα παρουσιάζοντας μια πολική αρκούδα – εμβληματικό σύμβολο της Coca Cola – να επιλέγει Pepsi!

Το νέο σποτ, σε σκηνοθεσία Taika Waititi, με τίτλο «The Choice», έχει πρωταγωνιστή μια πολική αρκούδα που συμμετέχει στο θρυλικό Pepsi Challenge και ανακαλύπτει με σοκ ότι, σε τυφλή δοκιμή γεύσης, προτιμά την Pepsi Zero Sugar από την Coke Zero Sugar.


Κι αν αυτό δεν ήταν αρκετό, η αρκούδα ξεκινά ένα… ταξίδι αυτογνωσίας, προσπαθώντας να αποδεχτεί τη νέα της ταυτότητα ως φαν της Pepsi – τη στιγμή που οι πολικές αρκούδες είναι εδώ και δεκαετίες συνδεδεμένες με τη διαφημιστική εικόνα της Coca-Cola.

Υπό τους ήχους του «I Want to Break Free» των Queen, τη βλέπουμε ξαπλωμένη σε καναπέ ψυχοθεραπευτή, με τον ίδιο τον Waititi να της λέει με κατανόηση:

«Δεν είσαι ο μόνος. Αυτό μπορεί να είναι βαρύ».

Και κάπου εκεί ακολουθεί η ερώτηση: «Μίλησέ μου για τη μητέρα σου».

Ο σκηνοθέτης Taika Waititi
Η αρκούδα βγαίνει για περίπατο, βλέπει μια χαρούμενη παρέα να πίνει Pepsi σε εστιατόριο και κολλάει το πόδι της στο τζάμι με λαχτάρα. Λίγο αργότερα, μια δεύτερη αρκούδα εμφανίζεται, της προσφέρει ένα κουτάκι Pepsi και οι δυο τους καταλήγουν να αγκαλιάζονται σε kiss cam σε συναυλία.

«Οι πόλεμοι της κόλα είναι βαθιά χαραγμένοι στην ποπ κουλτούρα – και, με έναν περίεργο τρόπο, στην ανθρώπινη εμπειρία», λέει ο 50χρονος Waititi.

«Αν μεγάλωσες βλέποντας τηλεόραση τις δεκαετίες του ’70, του ’80 ή του ’90, ξέρεις ακριβώς τι εννοώ».

Για τον ρόλο του ψυχοθεραπευτή, σχολιάζει με χιούμορ:

«Πάντα ήθελα να παίξω έναν θεραπευτή. Έχω δει τόσους πολλούς στη ζωή μου. Οπότε ήταν ωραίο να πληρωθώ για να κάνω τον θεραπευτή, αντί να πληρώνω εγώ έναν».

