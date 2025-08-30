Κόσμος

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το «πράσινο φως» για πιθανή πώληση εξοπλισμού άμυνας στην Ουκρανία, αξίας 179 εκ. δολαρίων

Οι εγκρίσεις έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ, σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τα ευρωπαϊκά έθνη μέσω επίγειων αναπτύξεων, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν ενδεχομένως δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης
Πόλεμος στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS/Maksym Kishka/File Photo

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση ξένων στρατιωτικών εξοπλισμών στην Ουκρανία αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη του συστήματος αεράμυνας Patriot και του σχετικού εξοπλισμού, ανακοίνωσε την Παρασκευή (29.08.2025) η Υπηρεσία Συνεργασίας και Ασφάλειας Άμυνας (DSCA) .

Η Ουκρανία ζήτησε από τις ΗΠΑ εξοπλισμό και υπηρεσίες για τη συντήρηση των συστημάτων αεράμυνας Patriot, συμπεριλαμβανομένων διαβαθμισμένων και μη διαβαθμισμένων ανταλλακτικών, υποστήριξης συντήρησης, ενημερώσεων λογισμικού, τροποποιήσεων συστήματος, εξοπλισμού δοκιμών, αξεσουάρ επικοινωνίας και υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι η πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, εξοπλίζοντάς την περαιτέρω για τη διεξαγωγή αποστολών αυτοάμυνας και περιφερειακής ασφάλειας με μια πιο ισχυρή ικανότητα αεράμυνας», ανέφερε.

Το πρακτορείο τόνισε ότι η πώληση θα βοηθήσει την Ουκρανία «να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές» και δεν θα αλλάξει την περιφερειακή στρατιωτική ισορροπία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε επίσης πιθανές πωλήσεις υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών στην Ουκρανία έναντι 150 εκατομμυρίων δολαρίων και μια πώληση Patriot με ενσωματωμένο σύστημα διοίκησης μάχης στη Δανία ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εγκρίσεις έρχονται μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τα ευρωπαϊκά έθνη μέσω επίγειων αναπτύξεων, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν ενδεχομένως δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την Πέμπτη την προμήθεια πυρομαχικών από αέρος για την Ουκρανία, ύψους 825 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ επιμένει για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, στέλνει στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα και καταγγέλλει το Politico
Και μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει αντιδράσει προσωπικά στις ρωσικές επιθέσεις της 28ης Αυγούστου στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν
Ο Ντόναλντ Τραμπ 1
Φιντάν: Διακόψαμε το εμπόριο και κλείσαμε τον εναέριο χώρο και τα λιμάνια για το Ισραήλ – Διαψεύδουν οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρίες
«Η σφαγή που διαπράττεται στη Γάζα έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις πιο μελανές σελίδες στην Ιστορία της ανθρωπότητας», είπε ο Φιντάν
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν 7
Σκληρή προειδοποίηση από τη Χαμάς: «Αν το Ισραήλ επιτεθεί στη Γάζα, οι Ισραηλινοί όμηροι θα κινδυνέψουν όσο οι μαχητές μας»
«Ο εχθρικός στρατός και η τρομοκρατική κυβέρνηση του (σ.σ. Μπεντζαμίν Νετανιάχου) θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για την τύχη των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς
Χαμάς
2
Newsit logo
Newsit logo