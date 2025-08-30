Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το «πράσινο φως» για πιθανή πώληση εξοπλισμού άμυνας στην Ουκρανία, αξίας 179 εκ. δολαρίων

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση ξένων στρατιωτικών εξοπλισμών στην Ουκρανία αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη του συστήματος αεράμυνας Patriot και του σχετικού εξοπλισμού, ανακοίνωσε την Παρασκευή (29.08.2025) η Υπηρεσία Συνεργασίας και Ασφάλειας Άμυνας (DSCA) .

Η Ουκρανία ζήτησε από τις ΗΠΑ εξοπλισμό και υπηρεσίες για τη συντήρηση των συστημάτων αεράμυνας Patriot, συμπεριλαμβανομένων διαβαθμισμένων και μη διαβαθμισμένων ανταλλακτικών, υποστήριξης συντήρησης, ενημερώσεων λογισμικού, τροποποιήσεων συστήματος, εξοπλισμού δοκιμών, αξεσουάρ επικοινωνίας και υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οργανισμός δήλωσε ότι η πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, εξοπλίζοντάς την περαιτέρω για τη διεξαγωγή αποστολών αυτοάμυνας και περιφερειακής ασφάλειας με μια πιο ισχυρή ικανότητα αεράμυνας», ανέφερε.

Το πρακτορείο τόνισε ότι η πώληση θα βοηθήσει την Ουκρανία «να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές» και δεν θα αλλάξει την περιφερειακή στρατιωτική ισορροπία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε επίσης πιθανές πωλήσεις υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών στην Ουκρανία έναντι 150 εκατομμυρίων δολαρίων και μια πώληση Patriot με ενσωματωμένο σύστημα διοίκησης μάχης στη Δανία ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εγκρίσεις έρχονται μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τα ευρωπαϊκά έθνη μέσω επίγειων αναπτύξεων, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν ενδεχομένως δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την Πέμπτη την προμήθεια πυρομαχικών από αέρος για την Ουκρανία, ύψους 825 εκατομμυρίων δολαρίων.