Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «παγώνει» από τις 21 Ιανουαρίου την διαδικασία έκδοσης βίζας για 75 χώρες

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «παγώνει» από τις 21 Ιανουαρίου κάθε διαδικασία έκδοσης βίζας για υπηκόους από 75 χώρες, μετέδωσε το Fox News, επικαλούμενο υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Σομαλία, η Ρωσία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Ταϊλάνδη είναι μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μπλοκάρεται η έκδοση βίζας, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν μέχρι στιγμής σε αίτημα για σχόλιο στο δημοσίευμα.

Το Fox News μετέδωσε πως το αμερικανικό ΥΠΕΞ έδωσε εντολή στις πρεσβείες των ΗΠΑ να αρνηθούν έκδοση βίζας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανεκτιμά τις διαδικασίες του.

Δεν δόθηκε χρονικό πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να «παύσει οριστικά» τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου».

Οι δηλώσεις αυτές είχαν έρθει μετά από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο από Αφγανό υπήκοο που σκότωσαν ένα μέλος της Εθνοφρουράς.

Καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια αρνητική μετανάστευση

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν το 2025 αρνητική καθαρή μετανάστευση για πρώτη φορά έπειτα από 50 και πλέον χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Brookings που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Το 2025, ο αριθμός των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τις ΗΠΑ ξεπέρασε τον αριθμό των μεταναστών που εισήλθαν στη χώρα, σημειώνει η μελέτη.

«Το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας Τραμπ σημαδεύτηκε από σαρωτικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης, με αποτέλεσμα μια απότομη επιβράδυνση στην καθαρή μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», γράφουν οι συντάκτες της μελέτης.

«Η καθαρή μετανάστευση ήταν πιθανότατα κοντά στο μηδέν, ή ακόμα και αρνητική, κατά το ημερολογιακό έτος 2025, για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα», υπογραμμίζει η έκθεση.

«Παρόλο που παραμένει υψηλός βαθμός πολιτικής αβεβαιότητας, η αρνητική καθαρή μετανάστευση το 2026 είναι επίσης πιθανή», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την έκθεση του Brookings, η καθαρή μετανάστευση προς τις ΗΠΑ προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ -10.000 και -295.000 το 2025.

Η έκθεση εξηγεί ότι μια αρνητική καθαρή μετανάστευση θα έχει «σημαντικές συνέπειες για τη μακροοικονομία των ΗΠΑ».

«Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του εργατικού δυναμικού που γεννήθηκε στις ΗΠΑ ήταν μικρή και σχεδόν όλη αυτή η αύξηση αποδίδεται στις μεταναστευτικές ροές», σημειώνει η μελέτη, προσθέτοντας ότι «οι μετανάστες παρέχουν τόσο εργατικό δυναμικό όσο και δημιουργούν ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες».

Η μείωση της μετανάστευσης θα οδηγήσει σε ασθενέστερη αύξηση της απασχόλησης, του ΑΕΠ και των καταναλωτικών δαπανών, προειδοποιούν οι συντάκτες της μελέτης.