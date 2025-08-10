Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας απειλεί να στραφεί κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με την έγκριση του σχεδίου «κατάληψης» της πόλης της Γάζας την Παρασκευή (08.08.2025), το Ισραήλ εισέρχεται σε μια νέα φάση του πολέμου. Παρά την αντίθεση του Γενικού Επιτελείου και ανώτερων αξιωματούχων ασφαλείας, η απόφαση αυτή επιτρέπει στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διατηρήσει την εύθραυστη ενότητα του συνασπισμού του, προβάλλοντας παράλληλα μια σκληρή στάση που τον εξυπηρετεί απέναντι στους εταίρους του.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιδίωκε επίσης να κερδίσει χρόνο με αυτή την απόφαση – μια ανάσα στην εσωτερική πολιτική του μάχη, απέναντι στις αυξανόμενες διπλωματικές πιέσεις και στις παγωμένες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της προοδευτικής ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, είναι πιθανό αυτή η κίνηση τελικά να στραφεί εναντίον του, καθώς μέλη του υπουργικού συμβουλίου βρίσκονται στα πρόθυρα να αφήσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο ακροδεξιός υπουργός Μπετσαλέλ Σμότριτς, ο οποίος δήλωσε το Σάββατο ότι έχει «χάσει την εμπιστοσύνη» του στον Νετανιάχου, δεν έχει αποχωρήσει μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση. Ο αρχηγός του κόμματος Σας, Άριε Ντέρι, αν και έχει αποχωρήσει επισήμως από τον συνασπισμό, συνεχίζει να συμμετέχει στις συνεδριάσεις και πιέζει την κυβέρνηση να επιταχύνει την απελευθέρωση των ομήρων.

Ένα περιορισμένο σχέδιο αλλά με διπλό στόχο

Επισήμως, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα καταλάβει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και θα την παραδώσει σε μια δίκαιη πολιτική διοίκηση». Στην πραγματικότητα, το μέτρο που εγκρίθηκε αφορά προς το παρόν μόνο την πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με πολιτικές πηγές που επικαλείται η Haaretz, το σχέδιο αποσκοπεί τόσο στην καταστροφή των υποδομών της Χαμάς όσο και στην άσκηση πίεσης για την επίτευξη συμφωνίας. Ανά πάσα στιγμή, θα μπορούσε να διακοπεί για να δώσει χώρο σε διαπραγματεύσεις.

Διεθνείς πιέσεις και διπλωματικοί υπολογισμοί

Παρά τις παγκόσμιες επικρίσεις, η ανοιχτή σύγκρουση με τη διεθνή κοινότητα για την τύχη των εκτοπισμένων δεν είναι άμεση. Το βασικό σημείο τριβής παραμένει η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, ζήτημα που προκαλεί ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και αρκετές αραβικές χώρες.

Για να αμβλύνει τις πιέσεις, το Ισραήλ σχεδιάζει τις επόμενες ημέρες να αυξήσει την παροχή βοήθειας: κατασκευή 16 κέντρων διανομής τροφίμων, δημιουργία νοσοκομείων εκτός πόλης και παροχή ιατρικού εξοπλισμού. Κινήσεις που δεν θα λύσουν την κρίση, αλλά θα μπορούσαν να μειώσουν την πίεση από την Ουάσιγκτον και ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Παράθυρο δύο έως τριών μηνών

Ο στρατός ζητά δύο με τρεις μήνες προετοιμασίας. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτό το διάστημα για να επιδιώξουν μια εκεχειρία και μια συμφωνία –μερική ή πλήρη– για την απελευθέρωση των ομήρων.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι «υπάρχει περιθώριο για συζήτηση». Μένει να φανεί αν, υπό την απειλή επίθεσης στην πόλη της Γάζας, η διεθνής πίεση θα μπορέσει να ωθήσει τη Χαμάς και τον Νετανιάχου να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο.