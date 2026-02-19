Το σχέδιο του Εμανουέλ Μακρόν για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκαρντ στην ΕΚΤ

Με έντονο παρασκήνιο στις Βρυξέλλες, τη Φρανκφούρτη και το Παρίσι, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στην κορυφή της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) άναψε ξανά, πυροδοτώντας πολιτικούς και οικονομικούς υπολογισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αφορμή στάθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027.

Η αντίδραση της ΕΚΤ ήταν άμεση, επιχειρώντας να περιορίσει τα σενάρια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αβεβαιότητα στις αγορές. «Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι απολύτως προσηλωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με τη λήξη της θητείας της», ανέφερε εκπρόσωπος της τράπεζας.

Ωστόσο, η διατύπωση αυτή θεωρήθηκε πιο «ήπια» από προηγούμενες κατηγορηματικές διαψεύσεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πρόωρης εξόδου, σημειώνει το Politico.

Ένα τέτοιο σενάριο θα έδινε στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τη δυνατότητα να επηρεάσει τη διαδικασία διαδοχής, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του 2027 – σε μια περίοδο που η άνοδος της ακροδεξιάς και η αναδιάταξη του κεντρώου χώρου δημιουργούν ένα ανοιχτό σκηνικό διαδοχής μετά τον Μακρόν να ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του την επόμενη χρονιά και να μην μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος για το κορυφαίο αξίωμα στη Γαλλία.

Θέση – κλειδί με τεράστια επιρροή

Η προεδρία της ΕΚΤ αποτελεί μία από τις ισχυρότερες θέσεις στην Ευρώπη, με τεράστια επιρροή στη χρηματοπιστωτική πολιτική. Γι’ αυτό και οι εθνικές κυβερνήσεις επιδιώκουν διαχρονικά να προωθήσουν πρόσωπα που ευθυγραμμίζονται με τα δικά τους συμφέροντα και προτεραιότητες.

Οι διαπραγματεύσεις για τη διαδοχή της Λαγκάρντ – της πρώτης γυναίκα που ηγήθηκε τόσο του ΔΝΤ όσο και της ΕΚΤ, γράφοντας ιστορία – αναμένεται να είναι έντονες.

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, François Villeroy de Galhau, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση του, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια του Μακρόν να «θωρακίσει» το θεσμικό τοπίο απέναντι σε ένα ενδεχόμενο ακροδεξιό προεδρικό και κυβερνητικό σχήμα.

Ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Jean-Philippe Tanguy σχολίασε ειρωνικά στη γαλλική Εθνοσυνέλευση ότι «θα πρέπει να μεταφέρετε τις ανησυχίες μας στην κυρία Λαγκάρντ, η οποία φαίνεται επίσης να έχει προσβληθεί από μια επιδημία παραιτήσεων που προκαλεί ο Εμανουέλ Μακρόν».

Το «άτυπο δικαίωμα» της Γαλλίας

Παρά την πολιτική ένταση, οι άτυποι κανόνες που διέπουν τον διορισμό των μελών του εξαμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ενδέχεται να λειτουργήσουν υπέρ του Μακρόν.

Δύο παράγοντες είναι καθοριστικοί:

Πρώτον , η Γαλλία – ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης – διατηρεί διαχρονικά ένα άτυπο δικαίωμα σε μία από τις έξι θέσεις του συμβουλίου, μαζί με τη Γερμανία και την Ιταλία.

, η Γαλλία – ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης – διατηρεί διαχρονικά ένα άτυπο δικαίωμα σε μία από τις έξι θέσεις του συμβουλίου, μαζί με τη Γερμανία και την Ιταλία. Δεύτερον, από την ίδρυση της ΕΚΤ πριν από 28 χρόνια, δεν υπήρξε ποτέ για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από ένα μέλος της ίδιας εθνικότητας στο συμβούλιο.

Καθώς θεωρείται δύσκολο η Γαλλία να εξασφαλίσει εκ νέου την προεδρία της τράπεζας για ακόμη μία οκταετία, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα επιδιώξει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου όταν λήξει η θητεία του Ιρλανδού Φίλιπ Λέιν Philip τον Μάιο του 2027.

Αυτό απαιτεί κυβερνητική απόφαση μήνες νωρίτερα. Εάν τελικά διοριστεί Γάλλος σε αυτή τη θέση, θα χρειαστούν μεταβατικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταχύτερη αποχώρηση της Λαγκάρντ.

Ο επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της ING, Carsten Brzeski, εκτίμησε ότι «οι διαδοχές των Λέιν, Λαγκάρντ και της Γερμανίδας ζαμπέλ Σνάμπελ πιθανότατα θα αποτελέσουν ένα ενιαίο πακέτο», το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις διεκδικήσεις Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας για εκπροσώπηση στο συμβούλιο.

Γιατί δεν θα ήταν έκπληξη μια πρόωρη αποχώρηση

Η πιθανότητα η Λαγκάρντ να μην ολοκληρώσει την πλήρη θητεία της δεν θεωρείται απίθανη. Εξάλλου, η μετάβασή της στη Φρανκφούρτη δεν ήταν εξαρχής η πρώτη της επιλογή.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη είχε δηλώσει ότι αρχικά επιθυμούσε να παραμείνει στη θέση για πέντε χρόνια. Την ίδια στιγμή, ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Κλάους Σβαμπ, αποκάλυψε ότι είχε επανειλημμένες συζητήσεις μαζί της για το ενδεχόμενο να τον διαδεχθεί, με την ίδια να απαντά πως είναι «απολύτως προσηλωμένη στην αποστολή της και αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη θητεία της».