Το σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Για τα σχέδια του στρατού για την κατάληψη της Γάζας και την έγκρισή τους, συναντήθηκαν σήμερα (19/8/25) ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί και εκπροσώποι της Σιν Μπετ.

Η συνάντηση και η παρουσίαση των σχεδίων του στρατού για τη Γάζα, έγιναν στον Κατζ, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς συμφώνησε σε πρόταση κατάπαυσης του πυρός. Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την απελευθέρωση ομήρων, τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας είναι πιθανό να ακυρωθούν…

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, τα σχέδια των IDF για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας περιλαμβάνουν πρώτα τη δημιουργία ανθρωπιστικής υποδομής στη νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εισόδου σκηνών και εξοπλισμού καταλυμάτων στη Λωρίδα τις τελευταίες ημέρες.

Στη συνέχεια, οι ισραηλινές δυνάμεις θα εκδώσουν προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που διαμένουν στην Πόλη της Γάζας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι Παλαιστίνιοι θα έχουν προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου 2025 για να εκκενώσουν την πόλη, η οποία συμπίπτει με τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στη συνέχεια, οι ισραηλινές δυνάμεις θα εξαπολύσουν την χερσαία επίθεσή τους στην Πόλη της Γάζας, μεταξύ άλλων με την πολιορκία της περιοχής για να σκοτώσουν τυχόν εναπομείναντες μαχητές της Χαμάς.

Ο στρατός πρόκειται να καλέσει δεκάδες χιλιάδες εφέδρους τις επόμενες ημέρες ενόψει της επιχείρησης, αν και δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς θα αναπτυχθούν στη Γάζα, καθώς στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι πολλοί έφεδροι θα αντικαταστήσουν τα μόνιμα στρατεύματα του στρατού σε άλλα μέτωπα.

Το Ισραήλ θέλει την απελευθέρωση “όλων των ομήρων” και δεν έχει απαντήσει ακόμη στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση

Το Ισραήλ εξακολουθεί να απαιτεί την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τη νέα πρόταση των μεσολαβητών για την εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα, η οποία προβλέπει την επιστροφή των ανθρώπων αυτών σε δύο φάσεις.

Έπειτα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχτηκε την πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών που θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις.

Το Ισραήλ «δεν άλλαξε» πολιτική και συνεχίζει «να απαιτεί την απελευθέρωση» όλων των ομήρων «σύμφωνα με τις αρχές που όρισε το υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου» ανέφερε αυτή η κυβερνητική πηγή. «Βρισκόμαστε στην τελική, αποφασιστική φάση εναντίον της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω» πρόσθεσε η πηγή.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες – Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ.

Χαιρετίζοντας την «πολύ θετική» απάντηση της Χαμάς, το Κατάρ υπογράμμισε νωρίτερα ότι η πρόταση επαναλαμβάνει «σχεδόν ακέραιο» το αμερικανικό σχέδιο που είχε γίνει δεκτό προηγουμένως από το Ισραήλ. Βασίζεται σε ένα προηγούμενο σχέδιο του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ το οποίο προέβλεπε την απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών, σε αντάλλαγμα για μια κατάπαυση του πυρός επί 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε το δημόσιο ραδιόφωνο Kan.

«Η Χαμάς και οι (άλλες) φράξιες ελπίζουν (…) ότι ο Νετανιάχου δεν θα θέσει εμπόδια» στην εφαρμογή της συμφωνίας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος του Πολιτικού Γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, ο Ιζάτ αλ Ρισκ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον συζητά την πρόταση. «Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση που η Χαμάς δέχτηκε την πρόταση αυτή αφού ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έκανε μια πολύ αυστηρή ανάρτηση για τον πόλεμο αυτόν στο Truth Social χθες» είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων η Λέβιτ.

Ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί, όπως ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποιούν πάντως τον Νετανιάχου «να μην υποχωρήσει» θεωρώντας ότι «δεν έχει εντολή να συνάψει μια μερική συμφωνία».

Παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 49 παραμένουν ακόμη στη Γάζα αλλά οι 27 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Συνεχίζονται τα πλήγματα στη Γάζα

Σήμερα, η Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανέφερε ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον θύλακα, κυρίως στα ισραηλινά πλήγματα στις συνοικίες Ζεϊτούν και Αλ Σάμπρα, στην πόλη της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μια φάλαγγα τεθωρακισμένων έχει πάρει θέσεις στα όρια αυτού του τομέα.

«Οι εκρήξεις δεν σταματούν στην Αλ Σάμπρα. Μας πυροβολούν τα άρματα και το πυροβολικό, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», είπε ένας κάτοικος, ο Χουσέιν αλ Νταΐρι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν με στόχο να διαλύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς. Ένας εκπρόσωπός του είπε ότι ο στρατός «σέβεται το διεθνές δίκαιο και λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να περιοριστεί η ζημία στους αμάχους».

Ο ίδιος διευκρίνισε στη συνέχεια ότι ένα πλήγμα στο Χαν Γιουνές, στο νότιο τμήμα του θύλακα, είχε ως στόχο έναν μαχητή της Χαμάς.

Ο ισραηλινός ιστότοπος Walla, που επικαλείται έναν ειδικό σε στρατιωτικά θέματα, εξήγησε ότι η Ταξιαρχία 99 βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάληξη της συνοικίας Ζεϊτούν και ότι ο επόμενος στόχος θα είναι η συνοικία Σάμπρα.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τα δύο εκατομμύρια των Παλαιστινίων που ζουν στην πολιορκημένη Γάζα κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν. Το Ισραήλ απορρίπτει την κατηγορία της σκόπιμης λιμοκτονίας και υποστηρίζει ότι επιτρέπει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον θύλακα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο ΟΗΕ ανέφερε πάντως σήμερα ότι δεν του δόθηκε έγκριση να παραδώσει σκηνές στους κατοίκους, μολονότι το ισραηλινό σχέδιο για την κατάληψη της Πόλη της Γάζας προβλέπει τον εκτοπισμό των Παλαιστίνιων προς τον νότο.