Το ταξιδιωτικό μπέρδεμα δύο νεαρών Αμερικανίδων: «Νίκαια; Όχι, Τύνιδα»

Μία απίστευτη περιπέτεια έζησαν δύο νεαρές Αμερικανίδες. Πίστευαν ότι ταξίδευαν για τη Νίκαια της Γαλλίας, αλλά τελικά θα έφταναν στην πρωτεύουσα της Τυνησίας, την Τύνιδα. Όλα ξεκίνησαν από μια… μικρή παρανόηση στο αεροδρόμιο της Ρώμης και καταγράφηκαν σε μια σειρά βίντεο στο TikTok που έγιναν viral με δεκάδες εκατομμύρια views.

Η Brittney Dzialo και η φίλη της έχασαν την πτήση τους για Νίκαια και ρώτησαν την αεροπορική εταιρεία αν μπορούσαν να κλείσουν άλλη πτήση «για Νίκαια». Οι υπάλληλοι τους έστειλαν στην Tunisair, την εθνική αεροπορική της Τυνησίας. Χωρίς να το καταλάβουν, αγόρασαν εισιτήρια για Τύνιδα (Tunis) αντί για Νίκαια (Nice).

Οι νεαρές συνειδητοποίησαν το λάθος μόνο αφού μπήκαν στο αεροπλάνο, όταν ένας άλλος επιβάτης τους ενημέρωσε:

«Πηγαίνετε στη Νίκαια;» ρώτησε μία. «Τύνιδα, ναι», απάντησε ο επιβάτης. «Νόμιζα ότι είπατε ‘Νίκαια’, τη γαλλική πόλη. Γι’ αυτό μπερδεύτηκα.»

Το πρόβλημα προέκυψε από την προφορά: Η «Νίκαια» στη Γαλλία προφέρεται «νις» και «Τύνιδα» προφέρεται «του-νις». Μικρή λεπτομέρεια, μεγάλο μπέρδεμα.

Παρά τις διαμαρτυρίες τους σε αεροσυνοδό ότι είχαν μπει στο λάθος αεροπλάνο, τους είπαν ότι ήταν πολύ αργά για να κατέβουν και ότι θα έπρεπε να λύσουν το πρόβλημα στην Τύνιδα.

Μετά από ώρες στο αεροδρόμιο και αρκετές συζητήσεις με το προσωπικό, τελικά κατάφεραν να πάρουν πτήση για τον προορισμό τους.

Μερικοί σχολιαστές στο TikTok, πάντως, ήταν δύσπιστοι: «Πώς δεν πρόσεξαν την πόλη στο εισιτήριο;» έγραψε ένας.

«Δεν είδαν τον προορισμό στην πύλη;» αναρωτήθηκε ένας άλλος.