Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα

Μπορεί να προκλήθηκε σάλος σε όλον τον κόσμο από την είδηση ότι αστυνομικοί της ICE συνέλαβαν ένα 5χρονο αγόρι και τον πατέρα του στη Μινεσότα όμως η ιστορία δεν σταματά με την απελευθέρωσή τους με απόφαση δικαστηρίου.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επιβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή 06.02.2026 ότι επιδιώκει να απελάσει το 5χρονο αγόρι από τον Ισημερινό, το οποίο συνελήφθη τον περασμένο μήνα στη Μινεσότα.

Το υπουργείο, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, αρνήθηκε ότι σχεδιάζει την ταχεία απέλαση του Λίαμ Κονέχο Ράμος, αφού η δικηγόρος που εκπροσωπεί το παιδί είπε στην εφημερίδα New York Times ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητά την απέλασή του με συνοπτικές διαδικασίες.

Η δικηγόρος Ντανιέλ Μόλιβερ χαρακτήρισε «ασυνήθιστη» και ενδεχομένως «εκδικητική» την απόφαση του υπουργείου.

«Πρόκειται για συνηθισμένες διαδικασίες απέλασης. Αυτή είναι η συνήθης διαδικασία και δεν υπάρχει τίποτα το εκδικητικό στην εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας», είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Τρίσια Μακλάφλιν.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του, ο Άντριαν Κονέχο Αρίας, μπήκαν νόμιμα στις ΗΠΑ, ως αιτούντες άσυλο. Κρατήθηκαν σε μια εγκατάσταση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στο Ντίλι του Τέξας, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, όταν δικαστής διέταξε να αφεθούν ελεύθεροι. Στη συνέχεια επέστρεψαν στη Μινεσότα.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τις ενέργειές της και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατηγόρησε τον Κονέχο Αρίας ότι βρίσκεται παράνομα στις ΗΠΑ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα.

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε όλη την Πολιτεία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη της ICE, πράκτορες της οποίας πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες.