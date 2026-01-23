Μινεσότα: Προκαλεί ο Τζέι Ντι Βανς για τη σύλληψη του 5χρονου από την ICE – «Να τον αφήσουν να πεθάνει από το κρύο;»

Μόνο οργή έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, σχετικά με την εξοργιστική σύλληψη του 5χρονου από πράκτορες της ICE, στη Μινεσότα.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, επιβεβαίωσε την Πέμπτη (22.01.2026) ότι οι ομοσπονδιακές αρχές κρατούν το 5χρονο αγοράκι, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως θέλει να «ρίξει τη θερμοκρασία» στην πόλη η οποία πλήττεται από τις μαζικές διαδηλώσεις και τις βίαιες επιχειρήσεις της ICE.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τις προηγούμενες ημέρες τη φωτογραφία μικρού αγοριού, που οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης στο Τέξας από την ICE. Στη φωτογραφία, το αγοράκι φαίνεται σκυθρωπό, φορώντας μπλε σκούφο διακοσμημένο με λευκά αυτιά λαγού και σακίδιο πλάτης, ενώ πίσω του διακρίνεται η σιλουέτα αστυνομικού ντυμένου στα μαύρα.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στα social media, με τους χρήστες να αναρωτιούνται το πώς γίνεται να συλλαμβάνεται ένα αθώο παιδί μόλις 5 χρόνων.

Ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε πως η ICE ανέλαβε να φροντίσει τον 5χρονο, μιας και ο πατέρας του τον παράτησε για να γλιτώσει την σύλληψη.

«Μονολόγησα “ω θεέ μου, είναι φρικτό. Πώς μπορέσαμε να συλλάβουμε παιδί πέντε ετών;”», υποστήριξε ο Τζέι Ντι Βανς, προσθέτοντας όμως πως άλλαξε γνώμη για το μέτρο που έλαβε η ICE. «Τι έπρεπε να κάνουν; Να αφήσουν ένα παιδί πέντε ετών να πεθάνει από το κρύο;» αναρωτήθηκε προκαλώντας νέο γύρο αντιδράσεων.

Για άλλη μια φορά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πέταξε από πάνω του την ευθύνη για τα βίαια επεισόδια στη Μινεσότα, λέγοντας πως η πολιτεία (που ως επί το πλείστον είναι δημοκρατική) αρνείται να συνεργαστεί με την αστυνομία.

Η ICE εδώ και εβδομάδες έχει βάλει στο στόχαστρό της την Μινεσότα, με σκοπό τις μαζικές συλλήψεις μεταναστών. Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις σκοτώθηκε και η 37χρονη Αμερικανίδα Ρενέ Γκουντ, μέσα στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της υπηρεσίας στη Μινεάπολη, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση. Λίγες ημέρες μετά, πράκτορας πυροβόλησε στο πόδι μετανάστη που αντιστάθηκε στη σύλληψή του ενώ λίγο πιο μετά, συνελήφθη με ακραία βίαιο τρόπο μία γυναίκα με αναπηρία. Οι αστυνομικοί δεν δίστασαν να την τραβήξουν κακήν κακώς μέσα από το όχημά της, τη στιγμή που πήγαινε στον γιατρό της.

«Ναι, μπορείτε να διαδηλώνετε», προέτρεψε ο Τζέι Ντι Βανς τους κατοίκους της πόλης που πλέον βγαίνουν στους δρόμους καθημερινά. «Κάντε το ειρηνικά», έδωσε οδηγία.

Τρεις διαδηλωτές υπό κράτηση

«Μπορούμε κάλλιστα να εφαρμόσουμε τους νόμους για τη μετανάστευση χωρίς να προκαλείται χάος, όμως αυτό προϋποθέτει αληθινά τη συνεργασία των πολιτειακών και των τοπικών αρχών», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος καταγγέλλοντας πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν «προστατεύονται».

Την Κυριακή, διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία σε εκκλησία στην πρωτεύουσα της πολιτείας, τη Σεντ Πολ, καθώς νόμιζαν πως ο υποδιευθυντής του τοπικού γραφείου της ICE ήταν ο πάστορας.

Χθες Πέμπτη η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δημοσιοποίησαν μέσω X οπτικό υλικό από τις συλλήψεις τριών από αυτούς: πρόκειται για δικηγόρο ειδικευμένη σε υποθέσεις πολιτικών δικαιωμάτων, ονόματι Νεκίμα Λίβι Άρμστρονγκ, άλλης γυναίκας και άνδρα.

Κατηγορούνται πως «παρακώλυσαν» την άσκηση της «θρησκείας» των πιστών, ανέφερε η κ. Νόεμ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN προχθές Τετάρτη, η Νεκίμα Λίβι Άρμστρονγκ, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αποπειράται «να μεταμορφώσει ειρηνική και μη βίαιη διαδήλωση σε έγκλημα».

Με βάση βίντεο από όσα διαμείφθηκαν, διαδηλωτές και δημοκρατικοί πολιτικοί αμφισβητούν την επίσημη θέση των αρχών, σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.

«Ασφαλώς κάνουμε έρευνα για τα πυρά εναντίον της Ρενέ Γκουντ» αλλά «κατά τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα του κόσμου», διαβεβαίωσε χθες ο αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς, προσθέτοντας πως «αν κάποιος έκανε κάτι αξιόμεμπτο, θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις».

Την 8η Ιανουαρίου, ο κ. Βανς διατεινόταν ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ «έχαιρε απόλυτης ασυλίας».

Η πολιτεία Μινεσότα έχει ζητήσει από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη να διακοπεί η επιχείρηση της ICE. Προβλέπεται ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση τη Δευτέρα.