Τοξικό νέφος το χειμώνα στα Βαλκάνια!

Συναγερμός στα Βαλκάνια, από το τοξικό νέφος που προκαλείται από τις αυξημένες καύσεις άνθρακα λόγω του χειμώνα, μετατρέποντας τις πόλεις από τις πιο μολυσμένες στον πλανήτη.

Την Τρίτη (4.12.2018), τα Σκόπια βρέθηκαν στην 3η θέση με τις πιο μολυσμένες πόλεις στον κόσμο, ενώ το Σεράγεβο ήταν 5ο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων AFP.

Επίσης, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης κρίθηκαν ως “πολύ ανθυγιεινά” στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια αυτή την εβδομάδα.

Η Πρίστινα, πρωτεύουσα του Κοσσυφοπεδίου, η οποία βασίζεται σε δύο εργοστάσια καύσης άνθρακα για περισσότερο από 95% της ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθεί σε απόσταση… αναπνοής!

“Τριάντα χρόνια τώρα, δεν έχω ξαναδεί τόσους ανθρώπους να βήχουν και να αρρωσταίνουν”, δήλωσε η Vesna Delevska, 56χρονη δασκάλα στα Σκόπια.

“Στις χειρότερες μέρες, πολλοί γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο”, δήλωσε στο AFP, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα ως “αφόρητη”.

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με λιγνίτη στην περιοχή, πολλές από τις οποίες είναι παλιές και μολύνουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς και η καύση άνθρακα από τα τζάκια, μολύνουν τον αέρα με τοξίνες.

Στα Σκόπια και στο Σεράγεβο, τα βουνά εγκλωβίζουν τον επικίνδυνο αέρα στις κοιλάδες όπου ζουν οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να εξαπλώνεται μία γκρίζα ομίχλη.

Τα αποτελέσματα είναι σαφή. Πέντε πόλεις των Βαλκανίων με βιομηχανίες με βάση τον άνθρακα ή λιγνίτη είναι από τις δέκα πιο ανθυγιεινές της Ευρώπης, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) του 2017.

Ανάμεσά τους είναι η Tuzla (Βοσνία), η Pljevlja (Μαυροβούνιο), τα Σκόπια, το Tetovo και η Bitola (ΠΓΔΜ).

Οι μόνοι που επωφελούνται από τη ρύπανση είναι εκείνοι που πωλούν ιονιστές αέρα, τους οποίους ένας πωλητής στα Σκόπια αναφέρει ότι φεύγουν από τα ράφια “σαν ζεστά κέικ”.

“Οι άνθρωποι αδειάζουν τα πορτοφόλια τους για να αναπνέουν καθαρό αέρα”, δήλωσε ο καταστηματάρχης.

Ένας καθαριστής αέρα κοστίζει περίπου 400 ευρώ – κοντά στον μέσο μηνιαίο μισθό στην πΓΔΜ και σε αρκετές άλλες βαλκανικές χώρες.

Σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η ρύπανση κόστισε στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων περισσότερα από 55 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010.

Προκάλεσε επίσης περισσότερους από 36.000 πρόωρους θανάτους εκείνη την χρονιά στην περιοχή, η οποία φιλοξενεί 23 εκατομμύρια ανθρώπους – ποσοστό έξι φορές υψηλότερο από ό,τι σε μια χώρα όπως η Γαλλία.

Έκτοτε, δεν έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

Φέτος τον χειμώνα, το Υπουργείο Υγείας της ΠΓΔΜ ανακοίνωσε τη διάθεση μάσκας σε 43.000 χρόνιους ασθενείς.

Το Σαράγιεβο ήταν εντελώς κρυμμένο από το πυκνό γκρίζο νέφος αυτήν την εβδομάδα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο αέρας είχε κατά μέσο όρο 320 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο λεπτών σωματιδίων, φτάνοντας μέχρι και τα 400.

Ως μέτρο σύγκρισης, οι γαλλικές αρχές καθόρισαν 80 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο λεπτών σωματιδίων ως επίπεδο συναγερμού.

Έκθεση του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2018 αναφέρει ότι οι εκπομπές ορυκτών καυσίμων πρέπει να μειωθούν κατά το ήμισυ τα επόμενα 12 χρόνια για να περιοριστούν οι αυξήσεις της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Ωστόσο, οι βαλκανικές κυβερνήσεις ενισχύουν τη χρήση άνθρακα, σχεδιάζοντας την κατασκευή νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ολόκληρη την περιοχή.

Καθώς εκατοντάδες έθνη συγκεντρώνονται στην Πολωνία για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (COP24) αυτήν την εβδομάδα, οι κάτοικοι αυτής της γωνιάς της Ευρώπης αναρωτιούνται πότε οι κυβερνήσεις τους θα κάνουν οτιδήποτε για να αντιμετωπίσουν μια ετήσια πληγή που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους.

In the Balkans, winter cheer is darkened by a toxic smog #AFP https://t.co/6hL3vV9pED

📸 @dilkoff pic.twitter.com/aNKXrAgHwQ

— AFP Photo (@AFPphoto) December 6, 2018