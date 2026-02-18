Τόμι Λι Τζόουνς: Η κόρη του πέθανε λόγω «τοξικών επιδράσεων της κοκαΐνης»

Αποκαλύφθηκε, ένα μήνα μετά, η αιτία θανάτου της κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια που είχε βρεθεί νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο.

Η κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς βρέθηκε νεκρή την 1η Ιανουαρίου, στο πάτωμα του 14ου ορόφου σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με το Γραφείο του Αρχιιατροδικαστή, η Βικτόρια πέθανε λόγω «τοξικών επιδράσεων της κοκαΐνης» και ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε «δυστύχημα» από υπερβολική δόση.

Στις 2 Ιανουαρίου, η οικογένειά της είχε εκδώσει ανακοίνωση για την απώλειά της, αναφέροντας: «Εκτιμούμε όλα τα καλά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές σας. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ευχαριστούμε».

Η Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης ανταποκρίθηκαν σε κλήση για επείγον ιατρικό περιστατικό στο ξενοδοχείο Fairmont, την 1η Ιανουαρίου, όπως επιβεβαίωσαν οι αρμόδιες αρχές. Κατά την άφιξή τους στο σημείο εντόπισαν ένα νεκρό άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν είχε αρχικά δημοσιοποιηθεί.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC Bay Area μετέδωσε αργότερα ότι η γυναίκα, που βρέθηκε νεκρή στο ξενοδοχείο εκτιμούσαν ότι ήταν η Βικτόρια Τζόουνς. Σε ηχητικό απόσπασμα της κλήσης που ήρθε στη δημοσιότητα, το περιστατικό είχε χαρακτηριστεί ως «κωδικός 3 για υπερβολική δόση, αλλαγή χρώματος», περιστατικό που θεωρείται επείγον και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Κλόφλεϊ. Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Όστιν Τζόουνς. Η Βικτόρια έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 2002 στην ταινία «Men in Black II», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο πατέρας της. Συμμετείχε επίσης στις ταινίες «Sorry, Haters» και «The Homesman» του 2014, σε σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστή τον Τόμι Λι Τζόουνς. Επιπλέον, είχε εμφανιστεί σε επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «One Tree Hill» το 2005.

Το 2025 είχε συλληφθεί τουλάχιστον δύο φορές, όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.