Τόμι Λι Τζόουνς: Θρίλερ με τον θάνατο της κόρης του σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο – Βρέθηκε στο πάτωμα του 14ου ορόφου

Μυστήριο γύρω από τις συνθήκες θανάτου της κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η 34χρονη βρέθηκε στο πάτωμα του 14ου ορόφου του Fairmont San Francisco από πρόσωπο που διέμενε στο ξενοδοχείο, ο οποίος αρχικά θεώρησε ότι ήταν μεθυσμένη και ειδοποίησε το προσωπικό.

Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου διαπίστωσαν ότι η 34χρονη Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς δεν είχε τις αισθήσεις της. Άμεσα ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν ασθενοφόρο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι δέχτηκε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας στις 2:52 τα ξημερώματα (02.01.2025), με τους διασώστες να επιχειρούν να την επαναφέρουν πριν διαπιστωθεί ο θάνατός της επί τόπου.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, όπως τραύματα στο σώμα, ούτε βρέθηκαν ναρκωτικά ή σχετικά αντικείμενα στον χώρο. Παραμένει, άγνωστο αν η Βικτόρια Τζόουνς διέμενε στο ξενοδοχείο ή πώς βρέθηκε στον συγκεκριμένο όροφο.

Εκπρόσωπος από το αστυνομικό τμήμα του Σαν Φρανσίσκο απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για τον θάνατο της 34χρονης Βικτόρια να επικοινωνήσει με την υπηρεσία, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλεα Κλάφλεϊ, με την οποία ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996. Είχε εμφανιστεί ως παιδί σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, κάνοντας το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 2002 με μικρό ρόλο στην ταινία «Men in Black II».

Ακολούθησαν συμμετοχές, μεταξύ άλλων, σε επεισόδιο της σειράς «One Tree Hill» και στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada», την οποία είχε σκηνοθετήσει ο πατέρας της.