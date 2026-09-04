Τόνι Γκατίφ: Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο σκηνοθέτης του «Gadjo Dilo»

Ο Γαλλοαλγερινός σκηνοθέτης Τόνι Γκατίφ, γνωστός για την ταινία Gadjo Dilo, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) το πρωί της Παρασκευής (04.09.2026)

Ο σκηνοθέτης Τόνι Γκατίφ είχε τιμηθεί με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών το 2004 για την ταινία του Exils.

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Ο Τόνι Γκατίφ γεννήθηκε στην Αλγερία το 1948 και το 1962 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. «Από τότε που άνοιξα τα μάτια μου με μια κάμερα, αγωνίζομαι. Για να πολεμήσω τις προκαταλήψεις μέσα από τη μουσική, τον κινηματογράφο και την ποίηση», είχε δηλώσει στη Le Monde το 2010.

Οι πρώτες ταινίες του, La Tête en ruines (1975) και La Terre au ventre (1979), πέρασαν σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητες. Το Les Princes, το οποίο έγραψε και σκηνοθέτησε το 1983, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του. Ακολούθησαν ταινίες του που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ των Καννών, μεταξύ των οποίων και το Geronimo το 2014.