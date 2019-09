Το…ολόγραμμα της Whitney Houston ξεκινάει παγκόσμια περιοδεία!

Μια προσομοίωση της Γουίτνεϊ Χιούστον ξεκινά διεθνή τουρνέ στις αρχές του 2020. Το «An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour» κάνει πρώτο σταθμό στο Μεξικό, μεταξύ 23 Ιανουαρίου και 9 Φεβρουαρίου, ακολούθως σταματά σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη (Αγγλία, Δανία, Αυστρία, Σκωτία, Ιρλανδία, Νορβηγία και αλλού) και το επόμενο φθινόπωρο εμφανίζεται στη Βόρεια Αμερική.

Την πρώτη εκδοχή του ολογράμματος της βραβευμένης έξι φορές με Grammy Χιούστον έδωσε στη δημοσιότητα η BASE Hologram, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του.

«Η Γουίτνεϊ Χιούστον ήταν ένα ταλέντο το οποίο δεν περιγράφεται με λέξεις, η επίδρασή της και η δεξιοτεχνία της υπερέβαιναν κάθε όριο» τόνισε, σε ανακοίνωση, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της BASE Hologram και BASE Entertainment, Μπράιαν Μπέκερ. «Αυτό που δημιουργούμε εδώ είναι μια νέου τύπου θεατρική εμπειρία, σχεδιασμένη να αιχμαλωτίσει τη μαγεία. Όταν εμφανιζόταν στη σκηνή, υπήρχε ένα ασύγκριτο επίπεδο χαρίσματος και συναισθήματος – αυτό είναι που θέλουμε να φέρουμε στους θεατές και είναι τιμή το να μπορούμε, με αυτό το πρότζεκτ, να συνεισφέρουμε στην κληρονομιά που άφησε» πρόσθεσε.

We are pleased to announce An Evening With Whitney: The #WhitneyHouston Hologram Tour! Whitney's UK fans will be the first to experience this iconic and awe-inspiring mixed media performance. ✨🎤✨

Tickets go on sale this Friday 9/20 at 9 AM BST https://t.co/yUD4QCIykm pic.twitter.com/uapZKxIbth

— BASE Hologram (@BASEHologram) September 17, 2019