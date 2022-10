Δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι στο ανθρακωρυχείο στην Τουρκία, ενώ τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει βοήθεια στο ανθρακωρυχείο που κατέρρευσε στην βόρεια Τουρκία, με τους νεκρούς να είναι δεκάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 15, 2022

15 εξακολουθούσαν σήμερα το πρωί, περισσότερο από 16 ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε σήμερα από τον τόπο του δυστυχήματος ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Σουλεϊμάν Σοϊλού.

«Υπολογίζουμε ότι 15 από τους ανθρακωρύχους μας βρίσκονται εκεί κάτω και προσπαθούμε να τους διασώσουμε”, σημείωσε ο υπουργός».

Η έκρηξη, που σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 28 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες παραμένουν 28, σύμφωνα με ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Ο Κοτζά διευκρίνισε επίσης ότι 11 άνθρωποι, που απεγκλωβίστηκαν από τις στοές του ορυχείου, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, πιστεύεται ότι 49 ανθρακωρύχοι από τους 110, που βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη, εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι στις στοές του.

“Βρισκόμαστε πραγματικά αντιμέτωποι με μια θλιβερή κατάσταση”, δήλωσε ο Σοϊλού, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

At least 25 killed and dozens trapped underground after massive blast tears through coal mine in #Turkey

Around 110 workers were in the mine at the time of the explosion – almost half of them at over 300 metres deep.#bartin #MineBlast pic.twitter.com/DZsWIZeMz3 — Asif (@Asiftintoiya12) October 15, 2022

“Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις, πρόκειται για έκρηξη που προκλήθηκε από ένα αέριο”, διευκρίνισε ο Ντονμέζ.

Ο Afad, ο τουρκικός δημόσιος οργανισμός διαχείρισης καταστροφών, είχε γνωστοποιήσει αρχικά στο Twitter ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μετασχηματιστή που είχε υποστεί βλάβη, προτού ανακαλέσει και ανακοινώσει ότι αυτή οφείλεται στην ανάφλεξη για “άγνωστους λόγους” μεθανίου.

Συχνά εργατικά δυστυχήματα

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες που δείχνουν μέλη των οικογενειών των παγιδευμένων ανθρακωρύχων να περιμένουν με αγωνία στην είσοδο του ανθρακωρυχείου, πολλοί με δάκρυα στα μάτια, την ώρα που μέλη των σωστικών συνεργείων παρέχουν οξυγόνο στους εργάτες που διασώθηκαν προτού αυτοί μεταφερθούν στα πιο κοντινά νοσοκομεία.

“Δεν ξέρω τι συνέβη”, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ένας ανθρακωρύχος που κατάφερε να βγει μόνος του, σώος και αβλαβής, από τις στοές. “Αισθάνθηκα ξαφνικά μια πίεση και δεν μπόρεσα να δω τίποτα”, συνέχισε.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη δύση του ηλίου και οι επιχειρήσεις διάσωσης επιβραδύνθηκαν από το σκοτάδι.

“Σχεδόν οι μισοί από τους ανθρακωρύχους κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλά, αλλά υπάρχουν επίσης σοβαρά τραυματισμένοι”, γνωστοποίησε επίσης ο δήμαρχος της Αμάσρα Ρετσάι Τσακίρ στο ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, ομάδα περισσότερων από 70 ατόμων κατάφερε να φτάσει σε σημείο των στοών που βρίσκεται σε βάθος περίπου 250 μέτρων. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν οι διασώστες μπορούν να προσεγγίσουν κι άλλο τους παγιδευμένους εργάτες.

Η τοπική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για το δυστύχημα.