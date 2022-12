Την έντονη δυσαρέσκεια του Ερντογάν έχει προκαλέσει μια αγγελία του Reuters για εργαζόμενο στο γραφείο της στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, το Reuters έβγαλε μια αγγελία για αναπληρωτή προϊστάμενο στην Τουρκία, στο γραφείο στην Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο αυτό που έχει το «ζουμί» είναι το κείμενο της αγγελίας, το οποίο είναι ένας πραγματικός κόλαφος για την κυβέρνηση Ερντογάν.

Αναφέρει πως επί προεδρίας του η Τουρκία απομακρύνθηκε από τις σύγχρονες κοσμικές παραδόσεις, ασκώντας και κριτική για την πορεία της οικονομίας.

«Ο Ερντογάν έχει μεταμορφώσει την Τουρκία στις δύο δεκαετίες στην εξουσία του, απομακρύνοντάς την από τις σύγχρονες κοσμικές παραδόσεις και μετατρέποντάς τη σε μια ισχυρή διπλωματική και στρατιωτική παρουσία σε περιοχές που εκτείνονται από τον Νότιο Καύκασο έως τη Βόρεια Αφρική. Κάποιον με ισχυρές δεξιότητες γραφής και με γνώσεις, που να μπορεί να προσφέρει αναλυτικά ρεπορτάζ από κοινού με την υποστήριξη της υψηλών επιδόσεων ομάδας μας που καλύπτει μια κρίσιμη συγκυρία της διακυβέρνησης Ερντογάν – με τον εκτροχιασμένο πληθωρισμό και την υποτιμημένη λίρα να απειλούν την προσπάθειά του για επανεκλογή τους επόμενους μήνες.

Η Τουρκία είναι μια σύνθετη και γρήγορα αναπτυσσόμενη ιστορία. Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα είναι ένας ισχυρός ρεπόρτερ και συγγραφέας με μάτι για μια συναρπαστική αφήγηση και με την ικανότητα να διαχωρίζει μια συχνά συγκεχυμένη εικόνα για να πει μια καλά πλαισιωμένη και ισορροπημένη ιστορία, αποτυπώνοντας την πολιτική και οικονομική σημασία των γεγονότων και τις διεθνείς προεκτάσεις τους».

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου, Φαχρετίν Αλτούν εξαπέλυσε πυρά κατά του Reuters, λέγοντας πως αυτά που αναφερει η αγγελία θα μπορούσε κανείς να τα βρει σε προπαγανδιστικό φυλλάδιο.

«Το Reuters φαίνεται να απομακρύνεται από τα γεγονότα και αντ’ αυτού χρησιμοποιεί μια προκατειλημμένη προοπτική σχετικά με το τι συνέβη με τις ‘σύγχρονες κοσμικές παραδόσεις’ στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ερντογάν. Αυτές οι δηλώσεις θα είχαν νόημα μόνο σε ένα προπαγανδιστικό φυλλάδιο. Πρέπει να ρωτήσει τους δημοσιογράφους επί τόπου για τα γεγονότα προτού αποφασίσει τι έχει συμβεί και το χρησιμοποιήσει ως κατευθυντήρια γραμμή για τις ειδήσεις».

Το τουρκικό αγλλόφωνο μέσο TRT επίσης επέκρινε την αγγελία, με το δικό του τρόπο. Δημοσίευσε μια δική του «αγγελία» γραμμένο με παρόμοιο τρόπο, μόνο που αυτή ζητούσε εργαζόμενο στο Λονδίνο.

Αυτή αναφέρεται στα οικονομικά προβλήματα και στην αστάθεια στην Βρετανία και την «αποτυχία διαδοχικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν σε προκλήσεις όπως η COVID-19, το Brexit και οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, που άφησαν τη Βρετανία σε πολιτική αναταραχή. Οι βραχύβιες κυβερνήσεις έθεσαν το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου εν αμφιβόλω, απομακρύνοντάς το από την Ευρώπη. Οι υποψήφιοι να παρέχουν υποστήριξη στην υψηλών επιδόσεων ομάδα μας, καθώς ξεκινούν την κάλυψη σημαντικών ζητημάτων όπως η επιδίωξη της ανεξαρτησίας της Σκωτίας και η απειλή που συνιστά για την ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, ο εκτροχιασμένος πληθωρισμός και η υποτιμημένη λίρα συνδυάζονται για να θέσουν σε περαιτέρω κίνδυνο την ασταθή πολιτική κατάσταση της Βρετανίας».

