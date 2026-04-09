Τουρκία: «Διαστρέβλωση της ιστορίας» η ΕΟΚΑ που υπονομεύει τη λύση στο Κυπριακό

Νέα εστία έντασης στις ήδη επιβαρυμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις ανοίγει η Άγκυρα, επαναφέροντας αυτή τη φορά στο προσκήνιο το Κυπριακό και τις εκδηλώσεις για την επέτειο ίδρυσης της ΕΟΚΑ. Μετά τις αιχμές που διατύπωσε σε βάρος της Ελλάδας για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και την αυστηρή απάντηση της Αθήνας, η Τουρκία επανέρχεται με αναφορές στην Κύπρο, επιχειρώντας να συνδέσει τη δημόσια συζήτηση για την ιστορική μνήμη με την προοπτική λύσης.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται σε πηγή του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, η παρουσίαση των ενεργειών της ΕΟΚΑ ως «αγώνα ελευθερίας» συνιστά «μονόπλευρη και διαστρεβλωμένη αφήγηση», η οποία, κατά την Άγκυρα, βλάπτει «τις προσπάθειες για μια διαρκή λύση» στο Κυπριακό και το «υφιστάμενο κλίμα εμπιστοσύνης». Στο ίδιο πνεύμα, η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει την ΕΟΚΑ «τρομοκρατική οργάνωση» και υποστηρίζει ότι οι σχετικές εκδηλώσεις στην Κύπρο αποδεικνύουν πως «τα ιστορικά γεγονότα εξακολουθούν να διαστρεβλώνονται και να παρερμηνεύονται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ρητορική της Τουρκίας συνοδεύεται από αιχμές και για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Όπως μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ, η πηγή του τουρκικού ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η παρουσίαση αυτής της προσέγγισης «στα παιδιά και τους νέους» αποδυναμώνει τη βάση για αμοιβαίο διάλογο και κατανόηση στο νησί. Παράλληλα, κάνει λόγο για «πρόσφατες προκλητικές ενέργειες» που, όπως λέει, στοχοποιούν αμάχους στα κατεχόμενα.

Η Άγκυρα επιμένει, ταυτόχρονα, να προβάλλει τη θέση ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά διατηρεί «εποικοδομητική και καλόπιστη στάση» για μια «δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση» στο νησί, ενώ επαναλαμβάνει ότι θα λάβει «τα απαραίτητα μέτρα» έναντι κάθε απειλής που στρέφεται, όπως αναφέρει, κατά της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων και της «κυριαρχίας» του ψευδοκράτους. Στο ίδιο πλαίσιο, η τουρκική πλευρά επανέρχεται και στη γνωστή ρητορική περί «επιχείρησης ειρήνης» του 1974, υιοθετώντας τη διαχρονική της γραμμή για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.