Τουρκία: Εκδοτικός οίκος κατηγορείται για «χρηματοδότηση τρομοκρατίας»

Η δικαιοσύνη στην Τουρκία έχει κινήσει διαδικασία διερεύνησης εις βάρος εκδοτικού οίκου για ενδεχόμενη «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», καθώς οποίος φέρεται να κατέβαλε αμοιβές πνευματικών δικαιωμάτων σε δύο συνεργάτες του που εκτίουν ποινή φυλάκισης.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκδοτικός οίκος Kor Kitap στην Τουρκία γνωστοποίησε ότι ο νόμιμος εκπρόσωπός του συνελήφθη και κρατήθηκε για τέσσερις ημέρες, πριν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και υπαχθεί σε δικαστική εποπτεία, στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας για τρομοκρατία.

Η δικαιοσύνη κατηγορεί τον εκδοτικό οίκο για την καταβολή αμοιβής για πνευματικά δικαιώματα στους Τονγκούτς Οκ και Νετζίπ Μπαϊσάλ, δύο συνεργάτες του καταδικασμένους σε ποινές ισοβίων για «τρομοκρατία», οι οποίοι εργάζονται ως συγγραφείς, επιμελητές και μεταφραστές για τον Kor Kitap, σύμφωνα με εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου.

Αυτοί οι δύο, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 για διάφορες ενέργειες που είχαν διαπράξει στο όνομα μιας μικρής ακροαριστερής οργάνωσης που είχε χαρακτηρισθεί τρομοκρατική από την Άγκυρα, χαρακτηρίζονται «πολιτικοί κρατούμενοι» από τον εργοδότη τους, ο οποίος υπογραμμίζει πως τα χρήματα που τους καταβάλλει δεν τους χρησιμεύουν παρά μόνο για να «αγοράζουν προϊόντα από την καντίνα της φυλακής».

«Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα να φυλακισθούν η σκέψη και η κουλτούρα», αντέδρασε στο X ο Kor Kitap, ζητώντας «την άμεση ακύρωση αυτής της παράνομης απόφασης».

Η Ένωση Τούρκων Εκδοτών χαρακτήρισε επίσης στο X αυτή την απόφαση «εξαιρετικά ανησυχητική για τον κόσμο των εκδόσεων και την ελευθερία της έκφρασης».

«Είναι θεμιτό, στο πλαίσιο των παγκόσμιων νομικών αρχών, των συνταγματικών δικαιωμάτων και της δεοντολογίας των εκδόσεων, οι Τονγκούτς Οκ και Νετζίπ Μπαϊσάλ να λαμβάνουν αμοιβή για τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, ακόμα και στη φυλακή», υπογράμμισε η Ένωση.