Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην ανατολική Τουρκία με λεωφορείο.

Το λεωφορείο μετέφερε Αφγανούς, Πακιστανούς και Μπαγκλαντεσιανούς μετανάστες, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

