Κόσμος

Τουρκία: Μακελειό από επίθεση σε σχολείο – Νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ένοπλος μαθητής της Β Γυμνασίου του σχολείου εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί ακατάπαυστα
Ανανεώθηκε πριν 1 λεπτό
Το σχολείο όπου έγινε η επίθεση

Νέα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Τουρκίας, η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, αυτή τη φορά στην πόλη Καχραμάνμαρας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί, ένας καθηγητής και 3 μαθητές και 20 τραυματίες. Νεκρός είναι και ο δράστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης για την επίθεση σε σχολείο, ακούστηκαν πυροβολισμοί στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στις αρχές ασφαλείας της Τουρκίας.

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούρ, ενημέρωσε ότι υπάρχουν τέσσερα θύματα. Ένας ήταν δάσκαλος και τέσσερις ήταν μαθητές. Από τους 20 τραυματίες, οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση. Ο δράστης αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του μέσα στο χάος. Ο δράστης είναι μαθητής της Β΄ Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε το όπλο του πατέρα του».

Σοκαριστικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τους μαθητές του σχολείου να τρέχουν να ξεφύγουν ενώ ακούγονται οι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με το CNN Türk «Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έξω από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς. Στη συνέχεια, στάλθηκαν στο σχολείο πολλά ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις».

Ο δράστης μόλις έφτασε στο σχολείο πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του σχολείου και συνέχισε να πυροβολεί. 

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
113
69
66
56
Newsit logo
Newsit logo