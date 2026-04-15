Τουρκία: Μακελειό από επίθεση σε σχολείο – Νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Νέα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Τουρκίας, η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, αυτή τη φορά στην πόλη Καχραμάνμαρας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί, ένας καθηγητής και 3 μαθητές και 20 τραυματίες. Νεκρός είναι και ο δράστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης για την επίθεση σε σχολείο, ακούστηκαν πυροβολισμοί στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στις αρχές ασφαλείας της Τουρκίας.

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούρ, ενημέρωσε ότι υπάρχουν τέσσερα θύματα. Ένας ήταν δάσκαλος και τέσσερις ήταν μαθητές. Από τους 20 τραυματίες, οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση. Ο δράστης αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του μέσα στο χάος. Ο δράστης είναι μαθητής της Β΄ Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε το όπλο του πατέρα του».

Σοκαριστικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τους μαθητές του σχολείου να τρέχουν να ξεφύγουν ενώ ακούγονται οι πυροβολισμοί.

School Shooting Leaves At Least One Dead, Multiple Injured in Turkiye's Kahramanmaras – NTV Citing Local Governor



The armed attacker’s identity has not yet been determined, as per local media.



It marks the second such incident in ​as ​many ⁠days in Turkiye.



Σύμφωνα με το CNN Türk «Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έξω από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς. Στη συνέχεια, στάλθηκαν στο σχολείο πολλά ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις».

Ο δράστης μόλις έφτασε στο σχολείο πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του σχολείου και συνέχισε να πυροβολεί.

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.