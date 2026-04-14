Βίντεο από τη στιγμή που o ένοπλος πρώην μαθητής εισβάλλει με τουφέκι σε σχολείο στην Τουρκία και πυροβολεί αδιακρίτως

Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές μεταξύ των τουλάχιστον 16 τραυματιών - Βίντεο με μαθητές να τρέχουν να σωθούν από τα πυρά
Πλάνα από κάμερα ασφαλείας κατέγραψαν την ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα σε λύκειο στην Σανλιούρφα της Τουρκίας σήμερα Τρίτη (14.04.2026) που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άτομα και να αυτοκτονήσει ο δράστης. O πρώην μαθητής εισέβαλε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Ο δράστης σύμφωνα με τις Αρχές ήταν πρώην μαθητής του σχολείου και αυτοκτόνησε. Πρόκειται για τον 19χρονο Ομέρ Κετ. Η στιγμή που ο ένοπλος μπαίνει στο σχολείο στη Σανλιούρφα της Τουρκίας και ανοίγει πυρ αδιακρίτως έχει καταγραφεί σε βίντεο.

 

Το χρονικό

Δεκαέξι άνθρωποι, μαθητές στην πλειονότητά τους, τραυματίσθηκαν από πυρά σε τεχνικό λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο ένοπλος, πρώην μαθητής του σχολείου γεννημένος το 2007, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στο εαυτό του και είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό τουφέκι.

Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές περιλαμβάνονται στους τραυματίες της επίθεσης. 

«Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.

Οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.

