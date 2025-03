Τουρκία: «Μαύρο» στο κανάλι Sozcu ρίχνουν οι αρχές για την κάλυψη των διαδηλώσεων μετά την σύλληψη Ιμάμογλου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Τουρκία μετά την σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, αφού το τουρκικό Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης επέβαλε πρόστιμα και βαρύτατες ποινές σε κανάλια, τα οποία κάλυψαν όχι μόνο την προφυλάκιση του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης αλλά και τις τεράστιες διαδηλώσεις για την υποστήριξή του.

Μάλιστα, το κανάλι Sozcu ανακοίνωσε σήμερα (27.03.2025) ότι καταδικάστηκε από το τουρκικό Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης με 10ημερη ποινή αναστολής λειτουργιών, με τις αρμόδιες κρατικές αρχές να «ρίχνουν μαύρο» και να απειλούν με ανάκληση αδείας λόγω της υπόθεσης Ιμάμογλου.

Ειδικότερα, στελέχη του καναλιού Sozcu δήλωσαν ότι πρόκειται για την πιο βαριά ποινή που έχει επιβάλει ποτέ το τουρκικό Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης στην ιστορία του, ενώ η αναστολή λειτουργίας 10ημερών είναι η πιο σκληρή ποινή πριν την οριστική ακύρωση της άδειας λειτουργίας του καναλιού.

Ο λόγος, όπως αναφέρει το τουρκικό μέσο ενημέρωσης, είναι ότι σε διάφορες εκπομπές του καναλιού εκφράστηκε «υπέρμετρη» κριτική στην σύλληψη και στην προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Μέλος του τουρκικού Ανώτατου Συμβουλίου Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης δήλωσε ότι το κανάλι Sozcu καταδικάστηκε για φερόμενη «υποκίνηση του κοινού σε μίσος και εχθρότητα» από σχόλια που μεταδίδονταν ζωντανά από διαδηλώσεις υποστηρικτών του Ιμάμογλου σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη.

NEW: Turkey’s government-controlled TV watchdog closes down opposition news channel Sozcu TV for 10 days over its coverage of anti-government protests pic.twitter.com/tgY8oIYsMt