Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, «άνοιξε πυρ» κατά της Ελλάδας και σήμερα (12.12.2022), απειλώντας ανοιχτά τη χώρα μας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Χουλουσί Ακάρ, ο Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Τουρκίας για να έχει καλό μέλλον!

«Δεν είναι ποτέ δυνατό να επιτρέψουμε οποιοδήποτε τετελεσμένο γεγονός. Η προσδοκία μας είναι ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί να εγκαταλείψουν αμέσως την αδιάλλακτη και προκλητική στάση τους για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς, να επικεντρωθούν στην επίλυση προβλημάτων μέσω του διαλόγου και να διδαχθούν από την ιστορία. Όσοι θέλουν το μέλλον τους να είναι καλό, πρέπει να απομακρυνθούν από τα λάθη του χθες και του σήμερα», απείλησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Η Ελλάδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να αυξήσει την ένταση με παράλογες, εκτός λογικής και παράνομες απαιτήσεις και αξιώσεις, με συνεχείς προβοκατόρικες ενέργειες και επιθετική ρητορική», είπε ο Χουλουσί Ακάρ.

Θυμίζουμε ότι σήμερα ο Νίκος Δένδιας έστειλε αυστηρό μήνυμα από τις Βρυξέλλες στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από τις χθεσινές απειλές του τελευταίου εναντίον της Ελλάδας.

Θα χτυπήσουμε την Αθήνα με πύραυλο TAYFUN εάν συνεχίσουν να εξοπλίζουν τα νησιά, φέρεται να προειδοποίησε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Erdogan: "Greece is afraid of our missiles. They say that the TAYFUN missile will hit Athens, it will, unless you stay calm."