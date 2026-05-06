Τουρκία: Ο νέος πύραυλος Yıldırımhan που παρουσίασε με βεληνεκές 6.000 χιλιόμετρα

Η Τουρκία, φαίνεται να κάνει μία προσπάθεια να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία κυρίως με δικής της κατασκευής όπλα, μεταξύ των οποίων και πυραύλους ακόμη και διηπειρωτικούς.

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση έκανε εχθές, Τρίτη 05.05.2026, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στην αμυντική έκθεση Saha Expo 2026, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Κωνσταντινούπολη. Αποκάλυψε τον πύραυλο «YILDIRIMHAN», τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την περιγραφή του πυραύλου στην έκθεση, ο «YILDIRIMHAN» έχει βεληνεκές 6.000 χλμ. και μπορεί να φτάσει ταχύτητες μεταξύ Mach 9 και Mach 25.

Ο πύραυλος αναπτύχθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Fuarı’nda Bakanlığımız AR-GE Merkezi tarafından üretilen yeni teknolojileri kamuoyuna açıkladı.



Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım töreninde;



Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun… pic.twitter.com/COA569HTWv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2026

BREAKING — Turkey unveils intercontinental ballistic missile Yildirimhan with 6,000KM range during SAHA arms expo.



Developed by Turkish Defense Ministry pic.twitter.com/JyEJ95t9X2 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 5, 2026

Turkey unveiled its first ICBM at SAHA 2026 in Istanbul. It says Yıldırımhan missile has a 6,000 km range and reaches Mach 9–25. pic.twitter.com/FkedxNyiB5 — Open Source Intel (@Osint613) May 5, 2026

Turkish MSB @tcsavunma ArGe Reveals ICBM with 6000 km range

Turkish MoD’s R&D center revealed Intercontinental Ballistic Missile Yıldırımhan at @SahaExpo. The ICBM has 6000 km range. It can cruise between 9-25 Mach. It has four liquid fuel engines (N2O4 Propellant). pic.twitter.com/1VfxV3wwCV — TurDef (@turdefcom) May 5, 2026

Δεν είναι γνωστό σε ποια φάση ανάπτυξης βρίσκεται ο πύραυλος «YILDIRIMHAN», ούτε έγιναν γνωστά περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η Τουρκία έχει ήδη αναπτύξει τον βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς (SRBM) τύπου Tayfun, με βεληνεκές πάνω από 300 χιλιόμετρα, ενώ θέλει να αναπτύξει και νέα έκδοση με μεγαλύτερο βεληνεκές, άνω των 1.000 χιλιομέτρων (MRBM).

