Τουρκία: Ο υπουργός Μεταφορών έτρεχε με 225 χιλιόμετρα την ώρα και «έφαγε» κλήση

Ο Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου δημοσίευσε βίντεο όπου οδηγούσε με σχεδόν το διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας
Ο Τούρκος υπουργός επιταχύνει στο δρόμο
Πηγή: Χ

Πρόκειται για υπόθεση που προκάλεσε χλευαστικά σχόλια και αγανάκτηση στο διαδίκτυο στην Τουρκία: ο υπουργός Μεταφορών, μέλος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, προκάλεσε σάλο όταν ανάρτησε βίντεο που τον δείχνει να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας – Νίγδης.

Στις εικόνες που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ, με μουσική και αποσπάσματα από ομιλίες του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που εξυμνούσαν τις κυβερνητικές υποδομές στη Τουρκία, το κοντέρ του αυτοκινήτου εκτοξεύεται καθώς το όχημα του υπουργού προσπερνά άλλα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

Η τροχαία του επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στους τουρκικούς αυτοκινητόδρομους είναι 140 χλμ/ώρα.

 

Μπροστά στις σφοδρές αντιδράσεις και τους σαρκασμούς των χρηστών, ο Ουράλογλου ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία από την κλήση, γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περασμένη χρονιά σημειώθηκαν στην Τουρκία περίπου 1,5 εκατομμύριο τροχαία δυστυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 6.351 άνθρωποι.

