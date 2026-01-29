Κόσμος

Τουρκία: Οι NAVTEX για τις «παράνομες» δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο δεν είναι για 2 χρόνια, αλλά επ’ αόριστον

Οι δύο τουρκικές NAVTEX που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 23/1/2026 επαναλαμβάνουν αξιώσεις της Άγκυρας και μάλιστα λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Τουρκική φρεγάτα
Τουρκική φρεγάτα/ REUTERS/Murad Sezer

Σε μία ακόμα προκλητική ενέργεια προχώρησε η Τουρκία υποστηρίζοντας πως οι ναυτικές οδηγίες (NAVTEX) που εκδόθηκαν για τις «παράνομες» δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο, δεν έχουν διάρκεια δύο ετών όπως αναφέρει ο ελληνικός Τύπος, αλλά η ισχύς τους είναι επ’ αόριστον.

Αυτή τη δήλωση έκανε σήμερα Πέμπτη (29.1.26) ο υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του τουρκικού υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ για τις NAVTEX.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο τουρκικές NAVTEX που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 23/1/2026 επαναλαμβάνουν -παρά θέτουν νέες- αξιώσεις της Άγκυρας και μάλιστα λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η πρώτη είναι «γενική υπενθύμιση» περί εκπομπής αγγελιών «που καλύπτουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, τα όρια της οποίας μένει να οριοθετηθούν από τα παράκτια κράτη». Επισημαίνεται δε ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Η δεύτερη NAVTEX αναφέρει ονομαστικά τα νησιά, τα οποία -σύμφωνα με την Άγκυρα- είναι υπό καθεστώς «μόνιμης αποστρατικοποίησης» (Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλορίζου) και κατά συνέπεια στα χωρικά τους ύδατα «δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες».

Πηγή: onalert.gr

