Τουρκία: Οργή λαού μετά τη σύλληψη Ιμάμογλου με ογκώδεις διαδηλώσεις – Σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης

Στο χάος έχει βυθιστεί η Κωνσταντινούπολη όπως και άλλες μεγάλες πόλεις στην Τουρκία, μετά τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου και τις ογκώδεις διαδηλώσεις που ακολούθησαν.

Η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλες μεγάλες τουρκικές πόλεις μυρίζει μπαρούτι μετά την κράτηση του Εκρέμ Ιμάμογλου και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τρίτη συνεχόμενη μέρα.

Το ανθρώπινο ποτάμι της οργής μεγαλώνει και το βράδυ της Παρασκευής (21.03.2025) 300.000 άτομα, σύμφωνα με την αντιπολίτευση βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, σύμφωνα με το AFP. Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ επεισόδια σημειώθηκαν και στην Άγκυρα.

Τόσο ο Ιμάμογλου όσο και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αναμένεται να βρεθούν σήμερα (22.03.2025) το βράδυ ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

«Ο Ιμάμογλου και οι ύποπτοι που κρατούνται στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική οργάνωση με σκοπό το κέρδος και την ενίσχυση της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK προγραμματίζεται να μεταφερθούν στο δικαστικό μέγαρό μας γύρω στις 21.00 (20:00 ώρα Ελλάδας)» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Επομένως, είναι πιθανό τότε να αποφασιστεί η προφυλάκισή του ή όχι.

BREAKING: Tens of thousands have taken to streets in Istanbul tonight to protest against the arrest of Istanbul Mayor and Turkey’s main opposition leader Ekrem Imamoğlu pic.twitter.com/cnnCYB2rlz

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου πάντως αρνήθηκε τις κατηγορίες περί διαφθοράς που του αποδίδονται, σύμφωνα με το Reuters μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του που κράτησε 5,5 ώρες.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» είπε προς υπεράσπισή του, σύμφωνα με το έγγραφο, ενώ υποστήριξε ότι δεν διέπραξε κανένα έγκλημα.

Ακόμα ανέφερε ότι η έρευνα σκοπεύει στο να του φορτωθούν εγκλήματα που δεν έχει κάνει και κατήγγειλε πολιτική παρέμβαση και έναν πόλεμο που έχει εξαπολυθεί εναντίον του.

It’s going down right now on the streets of Istanbul as 1000’s of students face off with Erdogan’s attack dogs. This is how we resist fascism. Solidarity with the Turkish students. pic.twitter.com/pkvPTgsGzV