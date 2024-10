Τουρκία – Ουκρανία: Το εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar στο Κίεβο θα ανοίξει το καλοκαίρι του 2025

Το εργοστάσιο παραγωγής των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Bayraktar» στην Ουκρανία θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2025.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Baykar, Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, δήλωσε την Πέμπτη (24.10.2024) ότι η κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Bayraktar» στην Ουκρανία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2025.

«Έχουμε ολοκληρώσει το 80% της κατασκευής και παραγγέλνονται μηχανήματα. Η ημερομηνία παραγωγής θα καθοριστεί από την πορεία του πολέμου, αλλά η εγκατάσταση θα είναι έτοιμη τον Αύγουστο του 2025», δήλωσε ο Bayraktar στο Reuters στο περιθώριο της έκθεσης στρατιωτικού εξοπλισμού «Saha Expo» στην Κωνσταντινούπολη.

Το εργοστάσιο αναμένεται να παράγει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος TB2 ή την παραλλαγή του TB3 με μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο.

Τον Φεβρουάριο, στελέχη της εταιρείας είχαν δηλώσει ότι η Baykar είχε αρχίσει να κατασκευάζει ένα εργοστάσιο κοντά στο Κίεβο, όπου σχεδιάζει να παράγει μοντέλα μη επανδρωμένων αεροσκαφών TB2 ή TB3.

«Το εργοστάσιο στην Ουκρανία είναι μεγάλο, σχεδιάζουμε να προσλάβουμε περίπου 500 άτομα», δήλωσε τότε στο Reuters ο Χαλούκ Μπαϊρακτάρ.

