Τουρκία: Πέθανε αστυνομικός μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε συνεργείο – Του επιτέθηκαν 30 άτομα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο θάνατος του 44χρονου αστυνομικού Οκάν Κεσκίν, ο οποίος υπέκυψε σε εγκεφαλική αιμορραγία έπειτα από επίθεση και άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε συνεργείο στην Άγκυρα.

Το σοκαριστικό περιστατικό με τον ξυλοδαρμού του αστυνομικού στην Τουρκία έγινε την περασμένη Δευτέρα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο ακουμπά τον 44χρονο αστυνομικό, πατέρα δύο παιδιών. Ακολουθεί ένταση, με τον οδηγό να του επιτίθεται και να τον χτυπά με γροθιά με τον αστυνομικό να ζαλίζεται.

Στην συνέχεια σε άλλα πλάνα διακρίνονται και άλλοι εργαζόμενοι στο συνεργείο να επιτίθενται στον αστυνομικό. Μετά το περιστατικό, ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο τρεις ημέρες αργότερα κατέληξε.

Η σύζυγός του, Εμέλ Κεσκίν, ανέφερε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία ο άνδρας της την ενημέρωσε πως είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και ότι θα υποβαλλόταν σε χειρουργείο. Όταν τον ρώτησε τι είχε συμβεί, εκείνος της είπε ότι ενεπλάκη σε καβγά και δέχθηκε επίθεση από 20 έως 30 άτομα. Σύμφωνα με την ίδια, οι γιατροί εντόπισαν μετατόπιση 7 χιλιοστών στον εγκέφαλο, ενώ υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να μείνει παράλυτος μετά την επέμβαση.

Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/mdOH7d95xE
February 7, 2026

«Πριν μπει στο χειρουργείο, μου κράτησε το χέρι και μου είπε “σε αγαπώ, πρόσεχε τον εαυτό σου και τα παιδιά μας”. Μου φίλησε το χέρι και έφυγε για το χειρουργείο», δήλωσε η σύζυγός του σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Ήταν άδικο να χαθεί τόσο νέος. Δεν χτύπησε κανέναν, απλώς προσπάθησε να αμυνθεί. Τα παιδιά μου έμειναν χωρίς πατέρα», πρόσθεσε συγκλονισμένη.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και των στοιχείων της υπόθεσης, η εταιρεία TUVTurk ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη λύση της σύμβασης δύο εργαζομένων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στον ξυλοδαρμό.