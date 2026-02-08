Κόσμος

Τουρκία: Πέθανε αστυνομικός μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε συνεργείο – Του επιτέθηκαν 30 άτομα

Μετά το περιστατικό, ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο τρεις ημέρες αργότερα κατέληξε
Ο άτυχος αστυνομικός
Ο άτυχος αστυνομικός που έχασε τη ζωή του

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο θάνατος του 44χρονου αστυνομικού Οκάν Κεσκίν, ο οποίος υπέκυψε σε εγκεφαλική αιμορραγία έπειτα από επίθεση και άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε συνεργείο στην Άγκυρα.

Το σοκαριστικό περιστατικό με τον ξυλοδαρμού του αστυνομικού στην Τουρκία έγινε την περασμένη Δευτέρα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο ακουμπά τον 44χρονο αστυνομικό, πατέρα δύο παιδιών. Ακολουθεί ένταση, με τον οδηγό να του επιτίθεται και να τον χτυπά με γροθιά με τον αστυνομικό να ζαλίζεται.

Στην συνέχεια σε άλλα πλάνα διακρίνονται και άλλοι εργαζόμενοι στο συνεργείο να επιτίθενται στον αστυνομικό. Μετά το περιστατικό, ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο τρεις ημέρες αργότερα κατέληξε.

Η σύζυγός του, Εμέλ Κεσκίν, ανέφερε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία ο άνδρας της την ενημέρωσε πως είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και ότι θα υποβαλλόταν σε χειρουργείο. Όταν τον ρώτησε τι είχε συμβεί, εκείνος της είπε ότι ενεπλάκη σε καβγά και δέχθηκε επίθεση από 20 έως 30 άτομα. Σύμφωνα με την ίδια, οι γιατροί εντόπισαν μετατόπιση 7 χιλιοστών στον εγκέφαλο, ενώ υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να μείνει παράλυτος μετά την επέμβαση.

«Πριν μπει στο χειρουργείο, μου κράτησε το χέρι και μου είπε “σε αγαπώ, πρόσεχε τον εαυτό σου και τα παιδιά μας”. Μου φίλησε το χέρι και έφυγε για το χειρουργείο», δήλωσε η σύζυγός του σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Ήταν άδικο να χαθεί τόσο νέος. Δεν χτύπησε κανέναν, απλώς προσπάθησε να αμυνθεί. Τα παιδιά μου έμειναν χωρίς πατέρα», πρόσθεσε συγκλονισμένη.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και των στοιχείων της υπόθεσης, η εταιρεία TUVTurk ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη λύση της σύμβασης δύο εργαζομένων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στον ξυλοδαρμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
140
98
97
96
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αποτροπιασμός για τη νέα φωτογραφία με τον Τζέφρι Επστάιν – Η συζήτηση με φίλους και η γυναίκα κάτω από το τραπέζι
Μια γυναίκα εμφανίζεται να βρίσκεται στο πάτωμα κάτω από το τραπέζι, στραμμένη προς τον τοίχο, με το σώμα της εκτεθειμένο με τρόπο που προκαλεί αποτροπιασμό
Νέα φωτογραφία ντροπής με τον Τζέφρι Επστάιν 6
Newsit logo
Newsit logo