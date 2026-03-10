Κόσμος

Τουρκία: Το ΝΑΤΟ έστειλε πυραύλους Patriot στη Μαλάτια υπό τον φόβο νέων ιρανικών επιθέσεων

ΝΑΤΟ και Τουρκία ενισχύουν την ασφάλεια της περιοχής μετά τον ιρανικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα
Patriot
Λίγες ώρες μετά την αναχαίτιση του ιρανικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε προς την Τουρκία, το ΝΑΤΟ αποφάσισε την ανάπτυξη πυραύλων Patriot στη Μαλάτια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε πως μεταφέρονται Patriot στην περιοχή, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ έβγαλε ανακοίνωση τη Δευτέρα για την αναχαίτιση του πυραύλου, τονίζοντας πως θα σταθεί στο πλευρό όλων των χωρών – μελών.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας και διεξάγονται διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Εκτός από τα εθνικά μέτρα που έχουμε λάβει, το ΝΑΤΟ αύξησε τα μέτρα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot έχει αναπτυχθεί στη Μαλάτια για την υποστήριξη της προστασίας του εναέριου χώρου μας», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως μετά την αναχαίτιση drone στη βρετανική – στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, η Αθήνα έστειλε συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο για την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της Άγκυρας η οποία έθεσε ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών.

«Διατηρώντας τις αμυντικές και ασφαλείς δυνατότητές της στο υψηλότερο επίπεδο, η χώρα μας θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις σε συνεργασία και διαβούλευση με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας και να επιδιώκει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Κόσμος
