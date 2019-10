Τουρκία – Συρία: Θρήνος, σφυροκόπημα και απειλές Τραμπ!

Ένας πόλεμος που φαίνεται πως δεν θα τελειώσει άμεσα, ό,τι κι αν (θέλει) να λέει η Τουρκία. Οι εικόνες μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις στη βορειοανατολική Συρία προκαλούν σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη: το νεκρό μωρό, η μάνα που τρέχει να γλιτώσει με ένα μωρό στην αγκαλιά, ο τρόμος μιας γυναίκας.

Ένας πόλεμος, ένα δράμα που και πάλι κανείς δεν αντιμετωπίζει όπως θα έπρεπε. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε μια… τρύπα στο νερό. Η Τουρκία «πανηγυρίζει» γιατί, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα, έχει σκοτώσει 228 «τρομοκράτες» από την επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης», όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Και ενώ οι επιχειρήσεις μπαίνουν στην τρίτη μέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παίζει με το twitter. Και ουσιαστικά χλευάζει το δράμα των ανθρώπων, είτε από την πλευρά της Συρίας είτε από την πλευρά της Τουρκίας, που βρίσκονται ανάμεσα στην κόλαση πυρών.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ «χτύπησε» ξανά. Και έδωσε τρεις επιλογές για το τι θα γίνει στη βορειοανατολική Συρία. Μόνο που ούτε εκείνος δεν ξέρει τι θέλει. Αν θέλει τελικά να επέμβει στρατιωτικά (λίγες μέρες αφού έδωσε εντολή να φύγουν τα αμερικανικά στρατεύματα από την περιοχή), αν θέλει να «γονατίσει» οικονομικά την Τουρκία ή αν θέλει να το παίξει μεσολαβητής. Και με δυο tweets έδειξε πως αντιμετωπίσει έναν πόλεμο σαν… τηλεπαιχνίδι, δίνοντας τρεις επιλογές: στρατιωτική επέμβαση, οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας ή… μεσολάβηση!

Για τον Τραμπ, οι ΗΠΑ έκαναν το… χρέος τους και έκαναν «τέλεια τη δουλειά μας» όταν «νίκησαν 100% το Χαλιφάτο του ISIS» αλλά τώρα αφήνει τους Τούρκους και τους Κούρδους «που πολεμούν ο ένας τον άλλο εδώ και 200 χρόνια» να αλληλοσκοτωθούν. Κι αν αποφασίσει (με τη γνωστή… σοφία του) πως θέλει να επέμβει, απλά δεν ξέρει τι θέλει να κάνει! Για άλλη μια φορά άφησε τους πάντες «παγωτό», προκαλώντας ανησυχία για την επόμενη κίνησή του.

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019