Τουρκία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε τέταρτο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στον εναέριο χώρο της

Ακόμη ένα βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν, τον τέταρτο κατά σειρά, κατέρριψε το ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο της Τουρκίας την Δευτέρα (30/03/2026).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας «βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας πριν καταρριφθεί από συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

Είναι το τέταρτο περιστατικό από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, μετά από τρεις προηγούμενες αναχαιτίσεις από συστήματα του ΝΑΤΟ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, γεγονός που οδήγησε την Άγκυρα σε διαμαρτυρία και προειδοποίηση προς την Τεχεράνη.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



Statement on the neutralization of ballistic munition.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/V1eqS7JM1w — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2026

Το υπουργείο ανέφερε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα «με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό» απέναντι σε κάθε απειλή κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της Τουρκίας.