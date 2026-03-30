Κόσμος

Τουρκία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε τέταρτο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο ανέφερε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα «με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό» απέναντι σε κάθε απειλή
Ιράν
Reuters

Ακόμη ένα βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν, τον τέταρτο κατά σειρά, κατέρριψε το ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο της Τουρκίας την Δευτέρα (30/03/2026).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας «βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας πριν καταρριφθεί από συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

Είναι το τέταρτο περιστατικό από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, μετά από τρεις προηγούμενες αναχαιτίσεις από συστήματα του ΝΑΤΟ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, γεγονός που οδήγησε την Άγκυρα σε διαμαρτυρία και προειδοποίηση προς την Τεχεράνη.

Το υπουργείο ανέφερε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα «με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό» απέναντι σε κάθε απειλή κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της Τουρκίας.

Κάλεσμα – βόμβα από τον Τζο Κεντ: «Υψώστε τη φωνή σας κατά του πολέμου στο Ιράν»
Ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να επικοινωνήσουν με τον Τραμπ, το Κογκρέσο και τους γερουσιαστές, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν υποστηρίζουν την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν
Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ που παραιτήθηκε
