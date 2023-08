Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη μαμούθ που σημειώθηκε σε αποθήκη σιτηρών στο λιμάνι Ντεριντζέ στην επαρχία Κοτζάελι στη δυτική Τουρκία.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης κοντά στα σιλό του Οργανισμού Σιτηρών στην Τουρκία (TMO), ενώ σύμφωνα με την αστυνομία η έκρηξη σημειώθηκε στις 14.40 και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

JUST IN – Moment of explosion at port of Derince in Turkey, multiple people injured and rushed to hospital pic.twitter.com/2c5o8uJEUr