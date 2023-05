Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων που έγινε χθες Σάββατο, στην επαρχία Χατάι, της νότιας Τουρκίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με εννέα αυτοκίνητα και δύο μικρά λεωφορεία! Το φορτηγό και ένα λεωφορείο τυλίχθηκαν στις φλόγες.

