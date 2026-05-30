Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τορίνο: 78χρονος έβαλε σακούλα στο κεφάλι για να σκάσει τα λάστιχα της πρώην του αλλά προδόθηκε λόγω γκάφας

Το σχέδιό του απέτυχε παταγωδώς, καθώς εν μέσω εκδικητικής μανίας συνειδητοποίησε ότι δεν έβλεπε με την χαρτοσακούλα
Έβαλε χάρτινη σακούλα στο κεφάλι για να σκάσει τα λάστιχα της πρώην συζύγου του στο Τορίνο
Έβαλε χάρτινη σακούλα στο κεφάλι για να σκάσει τα λάστιχα της πρώην συζύγου του στο Τορίνο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας 78χρονος στο Τορίνο κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς επιχείρησε να σκίσει τα λάστιχα τριών αυτοκινήτων της πρώην συζύγου του, φορώντας μια χάρτινη σακούλα στο κεφάλι του. 

Ωστόσο, ο 78χρονος δεν υπολόγισε ότι φορώντας την χαρτοσακούλα δεν θα μπορούσε να δει και έτσι αναγκάστηκε πολλάκις να σηκώσει την τσάντα για να σκάσει τα λάστιχα της πρώην του με αποτέλεσμα το πρόσωπό του να καταγραφεί με λεπτομέρεια από κάμερες ασφαλείας της συγκεκριμένης γειτονιάς στο Τορίνο.

Ο 78χρονος, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής Σάντενα και ήδη γνωστός στις διωκτικές αρχές, δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

Το βίντεο με τον ατζαμή ηλικιωμένο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
148
66
64
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή»
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει τη «βαθιά απογοήτευση» της Ουάσιγκτον για τη δικαστική εξέλιξη με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη δίκη της 17 Νοέμβρη 13
Λευκός Οίκος: Συμφωνία με Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» – «Είμαστε έτοιμοι ξανά για πόλεμο» δηλώνει ο Χέγκσεθ
Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo