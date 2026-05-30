Τορίνο: 78χρονος έβαλε σακούλα στο κεφάλι για να σκάσει τα λάστιχα της πρώην του αλλά προδόθηκε λόγω γκάφας

Ένας 78χρονος στο Τορίνο κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς επιχείρησε να σκίσει τα λάστιχα τριών αυτοκινήτων της πρώην συζύγου του, φορώντας μια χάρτινη σακούλα στο κεφάλι του.

Ωστόσο, ο 78χρονος δεν υπολόγισε ότι φορώντας την χαρτοσακούλα δεν θα μπορούσε να δει και έτσι αναγκάστηκε πολλάκις να σηκώσει την τσάντα για να σκάσει τα λάστιχα της πρώην του με αποτέλεσμα το πρόσωπό του να καταγραφεί με λεπτομέρεια από κάμερες ασφαλείας της συγκεκριμένης γειτονιάς στο Τορίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 78χρονος, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής Σάντενα και ήδη γνωστός στις διωκτικές αρχές, δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

A Torino, un 78enne avrebbe danneggiato le gomme dell’automobile dell’ex moglie con il volto coperto: ma il sacchetto gli cade e viene riconosciuto dalle telecamere



Video Carabinieri di Torino pic.twitter.com/bmA9tAtZez — La Sicilia (@lasicilia) May 29, 2026

Το βίντεο με τον ατζαμή ηλικιωμένο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.