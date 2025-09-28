Τουρκία: Βέτο του Κογκρέσου στην εξαγωγή κινητήρων του μαχητικού 5ης γενιάς KAAN – «Πρέπει να μας δοθεί άδεια», λέει ο Φιντάν

Συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, εν όψει της συμμετοχής του στις εργασίες της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παραχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο Χακάν Φιντάν έστειλε προειδοποίηση στις ΗΠΑ πως αν δεν αρθούν οι κυρώσεις CAATSA για τα F-35 και τους κινητήρες του εθνικού μαχητικού 5ης γενιάς, ΚΑΑΝ τότε η χώρα του θα βρει λύση στο διεθνές σύστημα.

Στην ομιλία του, ο Χακάν Φιντάν δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στο μεγάλο «παζάρι» ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών σχολίασε πως κατά τη συνάντησή τους συμφωνήθηκε να εργαστούν ώστε να λυθούν τα προβλήματα που κρατούν σε απόσταση Τουρκία και ΗΠΑ.

Μιλώντας για το θέμα των κυρώσεων CAATSA ανέφερε πως για την Τουρκία είναι μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά του κινητήρες μαχητικών ΚΑΑΝ, αποκάλυψε πως η άδεια έχει κολλήσει στο Κογκρέσο.

«Οι κυρώσεις είναι ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων. Για παράδειγμα είναι τα F-35, όπως περιμένουμε τους κινητήρες του μαχητικού ΚΑΑΝ, η άδεια αυτή έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Πρέπει να δοθεί η άδεια να έρθουν οι κινητήρες και να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN. Eίναι μεν τεχνικό πρόβλημα, αλλά συστημικά, όταν υπάρχουν περιορισμοί στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αυτό θέλει δεν θέλει θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές αναζητήσεις στο διεθνές σύστημα».

Η Τουρκία έχει επενδύσει αρκετά στο πρόγραμμα ΚΑΑΝ το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της.

Το γεγονός ωστόσο πως οι άδειες έχουν μπλοκαριστεί, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στην παραγωγή όσο και στον προγραμματισμό.

«Όσο αναπνέουμε, υπάρχει πάντα ελπίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως στο τέλος τη Τουρκία θα βρει την άκρη.

Στην Τουρκία επικρατεί η πεποίθηση ότι η επιτυχής πρόοδος με το KAAN και η δημιουργία ενός εγχώριου μαχητικού πέμπτης γενιάς, θα αναγκάσει την Ουάσινγκτον να αλλάξει τους υπολογισμούς της, καθώς το πρόγραμμα απειλεί να μειώσει δραστικά την εξάρτηση της Τουρκίας από τα αμερικανικά οπλικά συστήματα.